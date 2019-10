Yes! Elke dag een cadeautje uitpakken met de Adventskalender

De beauty Adventskalender is terug! Met de vierde editie van Lookfantastic kun (mag) je elke dag een luxe cadeautje uitpakken. Wie wil dat nou niet?

De Lookfantastic Adventskalender 2019 is volgens de makers ‘de ultieme luxueuze traktatie voor kerst’ en ‘beter dan ooit’. Wie zich in kan houden (tuuuuuuurlijk kun je dat) mag de eerste 25 dagen van december dagelijks een cadeautje uitpakken. Daarvoor moet je wel kerstengelengeduld hebben. De Adventskalender is op dit moment namelijk al verkrijgbaar en vermoedelijk al rond 1 november uitverkocht.

Uitpakken voor 455 euro

De cadeaus in de kalender vol laatjes hebben een totaalwaarde van 455 euro. Je pakt dan beautyproducten uit, onder meer van de merken Elemis, Molton Brown en Morphe. ‘Het beste in de wereld van beauty’ zeg maar.

Wie snel iets nieuws in die beautywereld wil ontdekken of een origineel en mooi Sinterklaas- of kerstcadeau voor familie of vrienden zoekt: dit is de tip. Als pre-order is de Lookfantastic Adventskalender 2019 verkrijgbaar voor 89 euro. Zoals gezegd: binnen twee weken is de hele oplage, door die pre-order mogelijkheid, al over de digitale toonbank gegaan. De link daarvoor vind je hier. Lookfantastic Beauty Box-abonnees krijgen nog eens 15 euro uitpakkorting.

Doos vol vreugde

Verschillende Britse moderedacties hebben de vierde Adventskalender al mogen bekijken. „We vochten erom!”, meldde Marie Claire vervolgens. „De perfecte traktatie voor een heel, héél goede vriend… of voor je zelf”, vindt Grazia. En You Magazine: „Dit is een doos vol vreugde.”

De Adventskalender is niet de enige kalender die Lookfantastic dit jaar in de aanbieding heeft, maar ook zijn er speciale merkexemplaren. Gewild blijkt de MAC Adventkalender, want daarvoor is inmiddels een wachtlijst aangelegd. Ook is er de Molton Brown Adventkalender en de ESPA Precious Moments Adventkalender. Tot slot is er de – een hele mond vol - NYX Professional Makeup Christmas 24 Day Adventkalender. Tot nader order is laatstgenoemde op dit moment uitverkocht.