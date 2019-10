Woontrends najaar: klassiek is het nieuwe modern

Ben jij toe aan nieuwe inspiratie voor je huis? Wil je iets veranderen maar weet je niet wat?

Metro sprak -speciaal voor de huidige Oktober Woonmaand uiteraard - interieurontwerper en kleurspecialist Marie Gon over de woontrends voor dit najaar. Dit zijn de trends op een rij en enkele kortingscodes daarbij.

Klassiek

Klassiek is het nieuwe modern. Goud, warme metalen en materialen als velvet worden veel gespot. Leer en cognac tinten zijn daarnaast volop terug te vinden in meubels. Enerzijds velvet, anderzijds meubels met strak leer.

Foto: The Creative Exchange / Unsplash

Botanisch

De botanical trend in prints en dessins zet nog even door. Ook dit najaar zijn de bladeren, planten en bloemen in behang en stoffen nog steeds heel populair. Wél wordt het iets abstracter; geïnspireerd op bladeren, planten en bloemen, maar in een nieuwer jasje gestoken. Dit najaar oogt het meer als kunst.

Foto: Dan Gold / Unsplash

Franjes en versiersels

Franjes en versiersels maken de decoratie deze maanden net iets spannender. Dit wordt ook weer gecombineerd met de klassieke sfeer, vooral te herleiden naar de jaren 1920 tot 1950. Art-deco is tevens te zien in interieurs.

Ingetogen en donker

Ingetogen kleuren in combinatie met donkere kleuren. De kleuren zijn dit najaar enigszins rustig. Wél is het, naast koelere blauw- en groentinten, weer tijd voor meer warmte. Oranje en rood zijn bijvoorbeeld terug van weggeweest. Je kunt hierbij denken aan wijnrood en terracotta. Geen knallende maar dus zachte kleuren, waaronder warme grijstinten en poederpastels in combinatie met donkere kleuren.

Foto: Sophia Baboolal / Unsplash

Hout

Hout is sterk aanwezig in vooral vloeren. Daarbij is het visgraatmotief populair: een soort van hoekjes/driehoekjespatroon in de vloer. Dat sluit opnieuw aan bij de klassieke sfeer. Naast de houten vloer wordt de stenen vloer ‘hot’. Een voorbeeld hiervan is terrazzo, een soort graniet. Dit is niet alleen in vloeren te zien, maar ook in het aanrecht en de badkamer.

Foto: Jon Tyson / Unsplash

Andere culturen

Steeds meer mensen tonen in hun interieur andere culturen. Er zijn tegenwoordig veel reislustige mensen, en dat is terug te zien. Een optie is bijvoorbeeld oosterse en westerse culturen mixen. Dit kan door elementen bij elkaar te zetten die in eerste instantie niet bij elkaar passen, maar tóch iets artistieks hebben. Oftewel: gewoon meer durven.

Ronde vormen

Qua meubels draait het om ronde vormen, geen scherpe hoeken. Zitmeubelen zijn luchtig en staan op hogere poten. Zelfs verlichting, eettafels en kleden zijn rond of ovaal.

Foto: Nathan Dumlao / Unsplash

Transparantie

Hip zijn glazen tafeltjes. En dan niet met het 'gebruikelijke' glas, maar juist salontafels met gekleurd glas. Dat is weer goed te combineren met een houten vloer en donkere meubels. Best simpel eigenlijk, niet?

Kortingen

Ben je er nog niet helemaal uit? Verschillende woonshops hebben deze Oktober Woonmaand mooie kortingen geregeld. Dit geldt voor onder meer Lampen24, de meubels van MADE en de accessoires van OTTO.