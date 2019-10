Wat kun je van jouw liefdesleven verwachten in 2020?

De één leeft ervoor, terwijl de ander er niets van moet weten: astrologie. Maar wat brengt die astrologie jou volgend jaar als het om de liefde gaat?

Over de zin en onzin van astrologie is de afgelopen jaren al veel geschreven. Veel mensen lezen iedere dag over de voorspellingen van de rest van de week, klampen zich vast aan wat hun horoscoop ze voorspelt, contacten regelmatig een paragnost en lezen zich in over de eigenschappen van hun eigen sterrenbeeld. Wat kun je bijvoorbeeld verwachten op het gebied van carrière? En hoe zit het met je liefdesleven in het komende jaar? Over dat laatste: dit zeggen de sterren over volgend jaar.

Liefdeshoroscoop Ram

In de zomer kan er voor de vrijgezelle Rammen een nieuwe liefde in beeld komen, maar let op: ook bezette Rammen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Door de positie van Uranus in stier kunnen er vervelende veranderingen plaatsvinden op het gebied van liefde. Wees daarom voorzichtig en kies altijd voor de ontwikkeling van jezelf.

Liefdeshoroscoop Stier

Het begin van het jaar is stabiel voor een Stier, maar naarmate de lente komt kan het toch gaan kriebelen op het liefdesgebied. Stieren in een relatie voelen in de lente iets voor veranderingen, zoals samenwonen of het beginnen aan een gezin. In het tweede deel van 2020 heeft de Stier meer tijd voor zichzelf nodig. Ook staat de Stier in deze persoonlijk juist open om zich te ontwikkelen voor uiteindelijk de liefde.

Liefdeshoroscoop Tweelingen

Tweelingen in een relatie krijgen aan het begin van het jaar zin in nieuwe ontwikkelingen binnen die relatie: misschien moet er het een en ander gebeuren voor het toekomstbeeld samen? Tweelingen die single zijn zijn in 2020 gemakkelijk afgeleid: daarom is dit jaar hét moment om na te denken over flirts en kortetermijnrelaties. Misschien zit er toch iets meer in met iemand dan je had gedacht.

Liefdeshoroscoop Kreeft

Bij de Kreeft duurt het even voordat de echte liefdesgevoelens naar boven komen: de zomer is hét moment voor ontwikkelingen binnen relaties en het aangaan van nieuwe relaties. Dit is namelijk het seizoen in 2020 waarin de Kreeft verlangt naar gezelschap: in relaties komt passie en seksualiteit tot leven. De liefde hangt in de zomer sowieso in de lucht voor Kreeften.

Liefdeshoroscoop Leeuw

Bij Leeuwen staat 2020 minder in het teken van (vinden van) liefde. Het is pas in de herfst dat de Leeuw de rust heeft gevonden om bestaande relaties te versterken of zich open te stellen voor een nieuwe liefde. Dit is zo omdat de rest van het jaar in het teken staat van carrière; langdurige relaties zullen hier niet onder lijden omdat Leeuwen bekend staan om hun vertrouwen in hun partner.

Liefdeshoroscoop Maagd

De eerste paar maanden van 2020 zijn eenzaam voor de Maagd vanwege de positie van Jupiter en Saturnus. Dit verandert volledig in de lente waardoor de Maagd weer open staat voor het aangaan van relaties. Toch moet de Maagd er in 2020 echt op gaan letten dat hij of zij geen geliefden en familie gaat vergeten: toon je geliefden in het nieuwe jaar daarom dat je om ze geeft om zo de relatie te kunnen versterken.

Liefdeshoroscoop Weegschaal

Dit gevoelige teken zal vooral in maart van 2020 te maken hebben met een hoogtepunt op het gebied van liefde. Zit je na te denken over trouwen of verloven dan is deze maand dé tijd om daar stappen in te ondernemen. Ook voor single Weegschalen is maart een goede maand om liefde te vinden.

Liefdeshoroscoop Schorpioen

Voor de Schorpioen is de zomer van 2020 de tijd om aan de liefde en romantiek te werken. Dit geldt overigens niet voor vrijgezelle Schorpioenen; zij zullen zodra de koude dagen van eind 2020 intreden een interessant persoon ontmoeten. Deze persoon zou zelfs wel eens de liefde van je leven kunnen zijn!

Liefdeshoroscoop Boogschutter

Boogschutters zijn vurige tekens die vol passie voor iets gaan: 2020 staat bij hen voornamelijk in het teken van werk. Daarom kunnen ze romantiek en (nieuwe) partners nog weleens vergeten. Boogschutters met een partner kunnen daarom een dip verwachten in hun relatie; single Boogschutters moeten in 2020 echt zelf moeite nemen willen zij een levenspartner ontmoeten.

Liefdeshoroscoop Steenbok

Steenbokken zijn vaak eenlingen die veel op zichzelf zijn. 2020 zal opvallend genoeg juist heel sociaal voor hen zijn: vanaf maart stelt de Steenbok zich open voor sociale contacten. Het duurt pas tot de zomer (en de warmere temperaturen) dat dit sterrenbeeld zich volledig kan geven aan hun eigen partner of aan nieuwe liefdes. Profiteer van deze voorspelling en stel je hart open voor een zomerse fling!

Liefdeshoroscoop Waterman

Watermannen wachten in 2020 tot de herfst om hun liefdesleven en andere romantische relaties te evalueren. Hierbij kun je tot verschillende uitkomsten komen: of je gaat volledig voor een relatie of dit kan het moment zijn dat het tijd is om iets stop te zetten of aan iets nieuws te beginnen. Vooral de maanden oktober en november zijn hierbij belangrijk voor de Waterman.

Liefdeshoroscoop Vissen

Het begin van 2020 is stabiel op het gebied van liefde voor Vissen: relaties gaan goed en vrijgezelle Vissen genieten van een single leven. Vanaf de lente kunnen er wat veranderingen gaan plaatsvinden in de liefde, veranderingen die op te lossen zijn met open communicatie. Single Vissen moeten in de herfst van 2020 opletten: de kans dat die ene scharrel toch leuker is dan alleen een scharrel is groot.

