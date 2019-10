Nooit meer seks of nooit meer reizen? Millennials weten het!

Hebben millennials nog wel tijd voor seks tijdens drukke leventje? En als zij moeten kiezen – seks of reizen? – wat dan?

Millennials reizen de wereld rond, hebben de tijd van hun leven, ontmoeten overal mensen en zijn meestal vrij om te gaan en staan waar ze willen. Om over het eten van avocado’s nog maar niet te beginnen. Een actief sociaal leven én seksleven past helemaal bij deze groep jonge volwassenen die geboren is tussen 1980 en 2000. Of toch niet? Uit onderzoek van boekingsplatform Contiki uit 2018 blijkt dat millennials liever kiezen voor het opgeven van seks dan het opgeven van reizen. Say what? Maar liefst 57 procent van de ondervraagden in dit onderzoek zou zijn of haar seksleven aan de kant schuiven voor de mogelijkheid om te kunnen reizen. Daar wilden we meer over weten.

Liever de wereld ontdekken

Millennials opgelet: als je moet kiezen, kies je dan voor een spannend seksleven inclusief de nodige seksspeeltjes of ga je voor een enkeltje Peru? Volgens de resultaten van het onderzoek van Contiki is het net geen 50/50 wanneer millennials tussen deze twee ‘kwaden’ moeten kiezen. Het merendeel kiest echter wel voor reizen, zoals gemeld 57 procent. In deze enquête werden vijftienhonderd mensen ondervraagd die binnen de leeftijdsgrenzen van de millennial vallen. Natuurlijk kun je hierbij een kanttekening plaatsen dat Contiki als boekingsplatform het nodige voordeel haalt uit het benoemen van dit resultaat, maar feiten zijn feiten. Millennials zijn de meest reislustige mensen die er op deze aardbol rondlopen. Voor velen geldt zelfs dat als je geen verre reis hebt gemaakt, je leven niet compleet is. Met dat in het achterhoofd is het dus niet eens zo gek dat deze leeftijdsgroep eerder een ticket boekt dan met iemand vanuit de kroeg het bed induikt. Van dat laatste hoef je immers geen verslag bij te houden of een fotoboek met herinneringen te maken toch?

Waarom reizen millennials meer?

Het is interessant om te onderzoeken waarom millennials zoveel meer reizen dan de groep mensen vóór hen. Een van de redenen is de toegankelijkheid van bestemmingen. Gaan we enkele tientallen jaren terug in de tijd, dan zien we dat landen als Vietnam, Zuid-Afrika en Peru veel minder werden bezocht dan nu. Vliegtickets worden steeds goedkoper, bestemmingen worden steeds bekender en daar zijn ze: influencers die reizen zorgen ervoor dat mensen naar bepaalde bestemmingen worden getrokken. De toegankelijkheid van het reizen zelf lijkt nog nooit zo groot te zijn geweest. Sociale media zoals Instagram of Facebook dragen hier natuurlijk hun steentje aan bij. Zie je een foto van een collega, vriend of familielid van een prachtig strand ergens in de Caraïben, dan word je daar misschien sneller enthousiast van dan van een standaard foto uit een reisbrochure. Als iemand die jij kent daar naartoe kan gaan, dan kun je dat zelf toch zeker ook? Dat geldt hetzelfde voor influencers en andere bekende mensen die men via sociale media volgt. Omdat je bijna iedere dag een kijkje neemt in zijn of haar leven, lijkt het alsof je diegene echt kent. Het enige dat er ‘tussen’ zit is een tablet, smartphone of laptop.

Ook liever op reis dan Netflix kijken

Uit hetzelfde onderzoek van Contiki blijkt overigens ook dat millennials liever Netflix opgeven dan dat ze nooit meer op reis zouden mogen. 80 procent van de ondervraagden hoeft hier niet lang over na te denken en kiest eerder voor reizen dan voor Netflix. Dat is zeker interessant te noemen, omdat eind 2018 in het nieuws kwam dat Nederlanders juist ook minder seks hebben door Netflix. Millennials geven dus liever seks en Netflix op voor reizen én hebben minder seks door de populaire streamingservice met het grote aanbod aan films en series. Het We kunnen in ieder geval concluderen dat het seksleven anno 2019 voor veel mensen toch wat spannender zou kunnen. Misschien een combinatie van reizen en seks?

Reizen en seks combineren kan ook

Er is namelijk nog altijd een groep die reizen gewoon combineert met seks hebben. Op vakantie heeft namelijk 74 procent van de Nederlanders meer seks dan wanneer ze thuis zijn, volgens een enquête van het Radio 10-programma Tim In de Morgen, gehouden onder 1.238 mensen. Je kunt immers ook op de plaats van bestemming seksueel actief zijn, of dat nu met iemand is die je kent of met iemand die je leert kennen. Hierbij kunnen we in het laatste geval twee groepen onderscheiden: mensen die op een zon-, zee- en strandvakantie gaan en 'wel zien wat er gebeurt' en mensen die bewust op een zogeheten 'seksvakantie' gaan. Er vliegen ieder jaar duizenden Europeanen, waarvan een groot deel vrouw, naar onder andere Gambia voor sekstoerisme. Over dergelijk sekstoerisme zijn de meningen verdeeld, maar seks op vakantie heeft deze groep in ieder geval wel.