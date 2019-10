Leuk voor kerst? Deze adventkalender is meer dan 100.000 euro waard

Ken jij een man die te veel werkt? Waarschuw diegene dan maar, want volgens onderzoek van de Sungkyunkwan University School of Medicine in Seoul (Zuid-Korea) kan te veel uren werken ervoor zorgen dat je kaal wordt!

Het onderzoek werd gedaan naar meer dan 13.300 mannen in de leeftijd 20 tot 59 jaar oud en vanaf 2013 tot 2017. Participanten werden ingedeeld in drie groepen: normale werktijden (dus een 40-urige werkweek), een lange werkweek (52 uur werken) en een extreem lange werkweek (meer dan 52 uur per week). Ook werd gekeken naar leeftijd, opleidingsniveau, maandelijks inkomen, of de mannen roken en hoe laat ze dan werken als enkele factoren.

Wat blijkt: mannen die een lange of extreem lange werkweek maakten konden absoluut meer verbonden worden met kaalheid dan mannen met een normaal werkschema. In de normale groep had 2 procent van de mannen last van kaal worden, in de lange werkweek groep was dat 3 procent en in die van extreem lange werkweek was het 4 procent. Kortom: mannen die meer dan 52 uur per week werken zijn twee keer zo gevoelig voor het verliezen van hun haar dan mannen die het bij een 40-urige werkweek houden.