Koppel verandert Facebook-status dírect na het jawoord

Gooi je zomerjurkje of korte broek maar weer in de kast en trek je herfstige jas er maar weer uit: de herfst is officieel begonnen en dat merken we. Hoe blijf je gezond en vitaal?

De eerste reeks (zeer) regenachtige dagen hebben we in Nederland al achter de rug en hier en daar horen we alweer wat gesnotter en gehoest. Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal in Nederland is licht gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Daarom is het van groot belang om zo gezond en vitaal mogelijk het najaar in te gaan. Hiervoor hebben we enkele handige tips voor je verzameld, zodat je niet direct naar de keelsnoepjes en zakdoeken hoeft te grijpen. Met onderstaande tips ‘overleef’ jij de frissere dagen na de zomer.