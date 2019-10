Gezond het najaar in met deze tips

Gooi je zomerjurkje of korte broek maar weer in de kast en trek je herfstige jas er maar weer uit: de herfst is officieel begonnen en dat merken we. Hoe blijf je gezond en vitaal?

De eerste reeks (zeer) regenachtige dagen hebben we in Nederland al achter de rug en hier en daar horen we alweer wat gesnotter en gehoest. Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal in Nederland is licht gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Daarom is het van groot belang om zo gezond en vitaal mogelijk het najaar in te gaan. Hiervoor hebben we enkele handige tips voor je verzameld, zodat je niet direct naar de keelsnoepjes en zakdoeken hoeft te grijpen. Met onderstaande tips ‘overleef’ jij de frissere dagen na de zomer.

Foto: Koen van Weel / ANP

Gezond koken met verse ingrediënten

De basis van een gezond leven is om gezond te koken met verse ingrediënten en veel (seizoens)groenten. Veel mensen hebben de neiging om bij de donkere en steeds kouder wordende dagen snel iets gemakkelijks klaar te maken. Hoe aantrekkelijk het ook is om een kant-en-klaar-maaltijd in de magnetron te gooien: doe het liever niet. Maaltijden waarin verse groenten, kruiden en andere vitaminen zitten zijn veel beter voor je gezondheid en je weerstand. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af om iedere week iets nieuws én gezonds te maken. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Check dan eens of de recepten tool van HelloFresh je verder kan helpen. Dit bedrijf staat bekend om gezonde en verse maaltijdboxen waarmee je altijd een lekkere en voedzame maaltijd op tafel tovert, zelfs wanneer je geen zin of veel tijd hebt om te koken. Met de receptentool hoef je geen abonnement te hebben om inspiratie op te doen.

Foto: Maarten van den Heuvel / Unsplash

Vooraf je eten maken

Wij snappen als geen ander dat je in het koude seizoen misschien niet veel zin hebt om te koken. Het kan ook zo zijn dat je er na een fijne zomervakantie gewoon minder tijd voor hebt. Wil je echter toch gezond blijven eten in het seizoen vol bacillen en griep? Zorg er dan voor dat je vooraf je eten kunt bereiden. Neem bijvoorbeeld een vrije zondagmiddag om je maaltijden te preppen. Dit kun je voor alle maaltijden van de dag doen: maak bijvoorbeeld zeven bakjes met diverse avondmaaltijden, bereid alvast wat lunches voor en snijd alvast fruit voor je dagelijkse smoothie. Op die manier houd je amper eten over dat je weg moet gooien en ben je klaar voor de rest van de week. Heb je toch wat restjes in de koelkast liggen? Extra tip: kook wekelijks met restjes uit de koelkast of voorraadkast om verspilling te voorkomen. Zo draag je je steentje bij aan een betere wereld én bespaar je je eigen energie om op zoek te moeten naar nieuwe recepten.

Wandelen door het bedrijfspand, prima idee. / Farrel Nobel / Unsplash

Zorg voor genoeg beweging

Naast een gezond voedingspatroon is het aan te raden om andere stappen te ondernemen om je fit te voelen. Hierbij hoort voldoende beweging. Mensen die iedere dag op kantoor achter hun bureau zitten, vinden het vaak best lastig om dagelijks genoeg beweging te krijgen. Waar je in de zomer er in de pauze misschien regelmatig op uit trekt om een uurtje te wandelen, nodigen de regenachtige dagen in de herfst niet echt uit voor zo’n wandeling. Toch raden we het aan om er in ieder geval even uit te gaan, ook wanneer het regent. Zorg voor een kwalitatieve regenjas, misschien zelfs voor een regenbroek en een paraplu en maak tussen de middag een wandeling. Dit hoeft zeker niet direct een uur te zijn, een half uurtje is ook al prima. Het gaat erom dat je in ieder geval niet uren achter elkaar stil zit. Daarom is een wandelingetje door het bedrijfspand zo nu en dan ook absoluut aan te raden. Dit is overigens niet alleen goed voor je body en mind, wandelen op je werk zorgt ook voor een lagere bloeddruk. Dat helpt weer voor je concentratie op de werkvloer. Win-win situatie dus.

Foto: Gregory Pappas / Unsplash

Pak je rust en slaap voldoende

Tot slot nog een hele belangrijke tip die veel mensen toch lijken te vergeten in het koudere seizoen: zorg ervoor dat je genoeg rust krijgt en dat je iedere nacht voldoende slaapt. In de herfst en de winter lijkt het wel of we meer nachtrust nodig hebben dan in de zomer. Dat is niet zo gek: door de donkere dagen in het najaar krijgt je lichaam het gevoel dat het sneller nacht is. Ook zijn we sneller moe en daardoor vatbaarder om verkouden te worden of zelfs griep te krijgen. Wanneer je ervoor zorgt dat je bovenstaande stappen onderneemt én dat je voldoende slaapt of in ieder geval rust pakt, is de kans kleiner dat je ziekjes wordt. Lukt het je niet om meer slaap te krijgen dan in een zomerse nacht? Kijk dan of je overdag, al is het in de pauze van je werk, tien tot vijftien minuutjes kunt mediteren of wandelen om tot rust te komen.