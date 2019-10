De Biebers zijn weer getrouwd (en andere bijzondere bruiloften)

Hoera! Justin (25) en Hailey (22) Bieber zijn maandag weer getrouwd. Het stel stapte op een luxeresort in South Carolina het huwelijksbootje.

In 2018 trouwde het stel al top-secret in een rechtbank in New York. Van een groot feest kwam het, mede door mentale problemen van Justin, niet eerder. Volgens Amerikaanse media was het een intiem, ‘casual-chic’ feestje met de nodige sterren (waaronder natuurlijk Hailey’s vader Stephen Baldwin), een klassieke aankleding en een bruidsjurk van Vivienne Westwood.

Ja of nee?

Bruiloften met een bizar prijskaartje, een wel heel korte levensduur of een ander opvallend aspect: de beroemden der wereld hebben er wel een handje van. Metro somt een paar opvallende huwelijken voor je op.

Katie Holmes en Tom Cruise

De twee acteurs kennen elkaar net twee (!) maanden als Tom Cruise in 2006 op een knie gaat. De twee trouwen in het bijzijn van onder meer Victoria Beckham en Jennifer Lopez in een idyllisch kasteel in Italië. Een krappe zes jaar later gingen Holmes en Cruise uit elkaar, naar het schijnt omdat Holmes het niet eens was met de opvoedingsideeën voor dochter Suri van Tom Cruise, die lid is van de Scientologykerk.

Katie Holmes en Tom Cruise. / ANP

Prins Charles en Lady Diana

Een bruidstaart van 40.000 dollar -die dan ook anderhalve meter hoog was-, een beveiligingsescort waar je u tegen zegt, een prachtige locatie (St Paul’s Cathedral in Londen) en een bruidsjurk met een dramatische kraag en enorme sluier: het huwelijk van Charles en Diana in 1981 was een sprookje. In totaal kostte het event 115 miljoen dollar. De twee scheidden in 1996.

Prins Charles en Diana. / ANP

Een van de duurste bruiloften aller tijden staat vooralsnog op naam van de Russische miljardairszoon Said Gutseriev en de tandheelkundestudent Khadija Uzhakhovs, met optredens van Jennifer Lopez en Enrique Iglesias, kilo’s kristallen -die niet alleen op de bruidsjurk te vinden waren- en bizarre cadeaus. Het prijskaartje: 1 miljard dollar.

Britney Spears en Jason Alexander

Twee dagen. Natuurlijk, er zijn legendarischere dingen gebeurd in dit tijdsbestek, maar voor een huwelijk is het ietwat aan de korte kant. De eer was aan Britney Spears, die in 2004 55 uur getrouwd was met haar jeugdvriend Jason Alexander. De twee gaven elkaar impulsief het jawoord in classy Las Vegas. De advocaten van Spears konden er nog een einde aan breien.

Britney Spears en Kevin Federline in 2006. / ANP

Negen maanden later trouwde Britney weer, nu met danser Kevin Federline. Ze bleven ruim twee jaar getrouwd. Het kan overigens nog korter: actrice Zsa Zsa Gabor (1917-2016) trouwde negen keer. Een van de huwelijken, met Felipe de Alba duurde nog geen vierentwintig uur. De reden? De actrice zou nog niet officieel gescheiden zijn van haar ex-man Michael O’Hara. De relatie ging desalniettemin snel na de bruiloft uit.