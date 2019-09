Woekerprijzen bij Songfestival en Grand Prix

Tijdens het Songfestival en Grand Prix, beide in mei 2020, zijn de huurprijzen van slaapplekken nu al extreem hoog. Zo betaal je voor een weekendje in een kubuswoning ruim zevenduizend euro. Hoe komt het dat de prijzen voor een overnachting zo veel stijgen bij grote evenementen?

Songfestival

De vraag naar slaapplaatsen is hoger dan het aanbod. Hierdoor kunnen verhuurders via Airbnb de hoofdprijs vragen voor hun huis of kamer. En daar maakt een aantal Rotterdammers gretig gebruik van.

De goedkoopste optie na de finale-avond is het huren van een kamer. Voor een slordige driehonderd euro heb je een logeerkamer bij iemand thuis. De badkamer en wc worden gedeeld met de hoofdbewoner. Wie iets meer van privacy houdt, betaalt al gauw meer dan vijfhonderd euro voor een nachtje Rotterdam.

Formule 1

Niet alleen tijdens het Songfestival zijn de prijzen voor een overnachting hoog. Ook tijdens de Grand Prix van Zandvoort is dit het geval.

Voor minder dan duizend euro per nacht valt er bijna niks te vinden in de badplaats. Alleen als je genoegen neemt met een kamertje bij iemand in huis, is het mogelijk. De goedkoopste slaapplek die wordt aangeboden is een kleine ruimte waar net aan een bed in past. Deze wordt in het race-weekend verhuurt voor ‘slechts’ vijfhonderdtwintig euro per nacht.

Maar het wordt nog veel absurder. Een van de vaste verhuurders op de site, die zijn woning normaal voor rond de honderd euro per nacht verhuurt in de zomer, vraagt er ruim duizend euro per nacht tijdens de GP.

Wat de gek ervoor geeft

Dat ligt allemaal aan vraag en aanbod, stelt Jorn Fricke docent en onderzoeker Hotel en Facility Management aan de Breda University of Applied Sciences. „Een event zo groot als de Grand Prix trekt naar schatting tweehonderdduizend bezoekers. Dat kan Zandvoort niet aan, daar is de stad te klein voor. Prijzen voor hotelovernachtingen stijgen dan ook en Airbnb-prijzen schieten door het plafond. Dat komt omdat Airbnb een ongereguleerde markt is, dus je kan zelf de prijs bepalen. Een verhoging van honderd naar duizend euro per nacht vind ik wel heel extreem, knettergek eigenlijk. Maar je mag vragen wat je wil, of mensen ook bereid zijn het te betalen is een andere vraag.”

En wat de gek ervoor geeft, hangt af van de gek. “Uit het buitenland komen voornamelijk rijkere mensen naar dit soort events. De prijs voor verblijf maakt ze dan niet heel veel uit, ze zitten het liefst zo dicht bij mogelijk. Daarnaast is het ook nog eens in mei dan is de bezettingsgraad altijd hoog in hotels, zeker in de buurt van vanwege het tulpenseizoen. Er is dus enorm veel vraag. En dat is het mooie van Airbnb, als je ziet dat er veel vraag is, kunnen gewone mensen makkelijk bijspringen en hun huis of kamer verhuren.”

Regels

Of al deze huis-tuin-en-keuken hoteleigenaren zich aan alle regels houden, valt te betwisten. Het is in veel gevallen namelijk niet toegestaan een huurwoning te verhuren aan derden. Maar deze ‘illegale’ verhuurders nemen het risico voor lief. De beloning is groot en pakkans de klein. Dat deze ‘overtreders’ lastig zijn te pakken komt volgens Fricke door de manier waarop Airbnb omgaat met de gegevens van de verhuurders „Die zijn lastig te achterhalen, je krijgt pas contactgegevens en een adres na het betalen. Ze zetten de advertentie even op de site, cashen, en halen hem daarna weer weg. Zo ben je praktisch anoniem.”

Fricke ziet het verhuren via Airbnb niet als iets ergs „Er komen hordes mensen die allemaal een slaapplek nodig hebben, gelukkig kunnen ze ergens terecht.”