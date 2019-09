Tanden bleken blijft populair in Nederland

Steeds meer mensen in Nederland zijn op zoek naar een betrouwbare manier om hun tanden witter te maken, blijkt uit onderzoek van Marktdata.nl. Hoewel tanden van nature een beetje gelig zijn, worden witte tanden toch als veel mooier gezien.

Uit bovenstaand onderzoek blijkt onder andere dat de Nederlandse consument in de afgelopen drie à vier jaar online vaker heeft gezocht op het laten bleken van tanden en het laten plaatsen van facings. In Nederland kun je terecht bij diverse klinieken om dergelijke behandelingen te laten uitvoeren, maar zorg altijd dat je voor een kliniek gaat die zich houdt aan de Europese regels en hygiënevoorschriften.

Online meest gezocht op tanden bleken

Marktdata.nl heeft onder andere bekend gemaakt dat Nederlanders het meest op het zoekwoord ‘tanden zelf bleken’ zochten in de periode tussen 2016 en het eind van 2018. Maandelijks wordt hier maar liefst gemiddeld 15.000 keer op gezocht, wat 103 procent meer is dan in 2016. Een bijzondere opvallende verandering, want waarom wil men vandaag de dag liever witte tanden dan een aantal jaren geleden? Een van de redenen die we hiervoor kunnen geven, is de rol van social media. Bekende figuren, zoals influencers en filmsterren, gaan steeds vaker samenwerkingen aan met klinieken die dergelijke behandelingen voor tanden bleken aanbieden. Die witte tanden ziet de Nederlandse consument vervolgens langskomen, waarna een deel van de bevolking getriggerd wordt om die zelfde witte tanden te willen hebben. De online wereld speelt dus een grote rol bij wat de consument wil.

Ook facings blijven populair

Naast het laten bleken van tanden zijn facings ontzettend populair in Nederland. Het onderzoek van Marktdata.nl laat ons zien dat de groei op het zoekwoord ‘facings tanden’ het grootst is tussen 2016 en het eind van 2018. Op dit zoekwoord werd maar liefst 127 procent meer gezocht. Het zoekwoord ‘facings’ staat op de tweede plek met 119 procent, waarna ‘tanden bleken’ met 103 procent op nummer drie staat. Ieder jaar zijn er ongeveer 40.000 facings-behandelingen die daadwerkelijk worden uitgevoerd, volgens de Koninklijke Nederlands Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De organisatie vertelt hier ook bij dat deze cijfers in de afgelopen vijf jaar redelijk hetzelfde zijn gebleven. Er wordt dus online wel meer naar facings gezocht, maar de drempel om het ook echt te doen ligt vaak toch iets te hoog. Tanden bleken is voor velen net iets toegankelijker en vaak ook een stuk goedkoper dan het laten plaatsen van facings.

Valse beloftes bij tanden bleken bij kliniek

Ook interessant om bij de cijfers van bovenstaand onderzoek te benoemen is het feit dat er in 2016 meer gezocht werd op ‘thuis tanden bleken’ dan in 2019. Dat is niet heel gek: goedkope producten die witte tanden beloven maken over het algemeen hun verwachting minder waar dan wanneer je dat bij een professionele kliniek laat doen. Ook waarschuwt expert Joost Roeters, hoogleraar Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, voor valse beloftes bij het laten bleken van je tanden. Hij heeft het in een eerder interview met Metronieuws juist over klinieken waar je je tanden kunt laten bleken in plaats van zelf je tanden te bleken. Volgens hem zijn er namelijk honderden klinieken in Nederland waar je voor veel geld weinig effect krijgt. Hij raadt het bijvoorbeeld aan om naar een tandartskliniek te gaan of om onder toezicht van een tandarts thuis aan de slag te gaan. Dergelijke methodes zijn weliswaar iets duurder, maar zorgen er wel voor dat je tanden echt witter worden. Liever langer genieten van witte tanden na een duurdere behandeling dan keer op keer goedkope behandelingen laten doen en er niets van zien.

Natuurlijke manieren van tanden bleken

Wanneer je tanden bleken bij een kliniek toch een te grote stap vindt, kun je ook voor natuurlijke methodes gaan. Nils van Calcar van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam vertelde eerder aan Vrouw dat er voldoende natuurlijke manieren zijn om je tanden witter te maken en te houden. Hij vertelt dat het eten van knapperige groente en fruit bijvoorbeeld kan helpen om de verkleuring van je tanden af te laten schuren. Ook je tanden poetsen met gepureerde aardbeien of een geprakte banaan kan bijzonder genoeg helpen voor het witter maken van je tanden. Hoewel er door velen wordt aangeraden om ook citroen(zuur) te gebruiken voor het bleken van tanden, wordt dit door Van Calcar en door veel tandartsen juist afgeraden. Citroenzuur is te zuur voor het tandglazuur van je tanden, waardoor het compleet kan verdwijnen. Wist je dat je ook gewoon aan de slag kunt gaan met een elektrische tandenborstel? Poets minstens twee keer per dag je tanden met een elektrische tandenborstel en je creëert natuurlijke witte tanden. Kies hierbij voor ‘gewone’ tandpasta: in tandpasta speciaal voor witte tanden zit te veel schuurmiddel en in andere speciale tandpasta’s juist te weinig voor een mooi resultaat.