Nederlands Filmfestival: de aanraders

Met als thema ‘de spelende mens’ start vrijdag de 39ste editie van het Nederlands Film Festival. Utrecht mag zich tot en met 5 oktober de ‘filmhoofdstad’ van Nederland noemen.

Negen dagen lang kan er genoten worden van het vier meter hoge Gouden Kalf dat staat op Neude in Utrecht. In deze periode krijgt de Nederlandse filmcultuur een erepodium. De échte Gouden Kalveren worden op 4 oktober uitgereikt. In totaal zijn er bijna 300 films te zien, waarvan 85 premières. Genoeg te doen dus. Dit zijn de (kijk)tips van Metro.

De spelende mens als thema

Het thema van dit jaar is ‘de spelende mens’ (ofwel homo ludens). Tijdens het Nederlands Film Festival zie je dit onder andere terug in de masterclasses. „We hebben mensen uitgenodigd die wij echte homo ludens vinden. Dit zijn mensen die meerdere vakgebieden bestrijken en zich telkens weer blijven verdiepen en ontwikkelen in hun vak”, vertelt algemeen directeur van het NFF, Silvia van der Heiden. Deze masterclasses zijn dit jaar niet alleen voor professionals, maar ook voor publiek toegankelijk.

Het vier meter hoge Gouden Kalf in Utrecht./Ramon Mangold | Nederlands Film Festival

Volgens Van der Heiden is er voor dit thema gekozen omdat de organisatie van het NFF denkt dat alles valt of staat bij de creativiteit van de maker. „De meeste makers blijven zich continu ontwikkelen terwijl ze in hun loopbaan bezig zijn. Bijvoorbeeld doordat ze nieuwe technieken toepassen of een zijstap maken van het regisseren van series naar het regisseren van films.”

Een ander voorbeeld dat Van der Heiden noemt is de overstap van Halina Reijn van actrice naar regisseur. „Wij vinden dit soort dingen juist nu belangrijk om uit te lichten, omdat we bang zijn dat mensen tegenwoordig misschien juist te veel in een kamertje worden gedrongen. Met dit thema willen we eigenlijk de oproep doen: ‘kijk wat er nog meer kan en kijk over dat kader heen’.”

Opening

Het NFF opent met de film Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn. Deze is vrijdag op twee plekken te zien: een officiële première in de Stadsschouwburg en een publiekspremière in Pathé Rembrandt. In deze psychologische thriller kruipt Carice van Houten in de rol van een psychologe die in een tbs-kliniek zit. Zij valt uiteindelijk voor een zedendelinquent, gespeeld door Marwan Kenzari.

Volgens algemeen directeur van het NFF, Silvia van der Heiden, is het thema van dit jaar de basis geweest voor de keuze om het festival met deze film te openen. „Wij vonden het zo fascinerend hoe Halina Reijn werkt en hoe ze zich blijft ontwikkelen. Als iemand dit op dit niveau kan, dan moet Instinct gewoon de opening zijn.”

Zes aanraders

Naast Instinct zijn er komende dagen nog bijna driehonderd andere films te zien. Omdat je ze niet allemaal kunt bekijken, heeft Metro een selectie gemaakt met zes films die we je sowieso kunnen aanraden.

1. Niemand in de stad

Favoriet bij de Gouden Kalveren is Niemand in de stad van regisseur Michiel van Erp. Een verhaal over vriendschap, verlangens en volwassen worden. In de film volg je drie leden van het Amsterdams Studenten Corps in de laatste periode van hun studententijd. De film is genomineerd voor negen Gouden Kalveren in onder andere de categorieën beste film, regie, scenario en hoofdrolspeler (Minne Koole).

2. Kapsalon Romy

Gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Tamara Bos, zie je in Kapsalon Romy het verhaal van oma Stine. Zij werkt als kapster en past iedere dag op kleindochter Romy, maar blijkt Alzheimer te hebben. In de film zie je hoe drie generaties worden geconfronteerd met de gevolgen van deze ziekte. Geregisseerd door Mischa Kamp, ook wel bekend van Het Paard van Sinterklaas.

3. Missie NS

Voor de documentaire Missie NS liep regisseur Catherine van Campen een tijd mee op het hoofdkantoor en de stations van de NS. Ze laat hier de twee werelden van ons nationale spoorbedrijf zien: enerzijds het hoofdkantoor, anderzijds de werkvloer. Op het formele hoofdkantoor wordt van iedere vergadering een film of vlog gemaakt als oppepper voor het personeel. De documentaire laat zien hoe de NS haar imago probeert te verbeteren.

4. Dirty God

In dit Engelstalige regiedebuut van Sacha Polak volg je Jade, een vrouw wiens uiterlijk en leven veranderde na een zuuraanval door haar ex. Ze wordt gedwongen haar eigenwaarde te hervinden en haar schoonheid te herdefiniëren. De hoofdrol wordt vertolkt door Vicky Knight. Zij is zelf brandwondenslachtoffer. Dirty God is genomineerd voor vier Gouden Kalveren in de categorieën beste film, regie, montage en muziek.

5. Turn!

In deze korte en persoonlijke documentaire van Esther Pardijs volgt zij haar 9-jarige zoontje. Hij blijkt een jong turntalent en komt direct in de harde sportwereld terecht. In de documentaire onderzoekt Pardijs onder andere de manier waarop ze hem begeleidt in de turnwereld en brengt ze andere ouders van sporters en de coach in beeld. De vraag die terugkomt is: hoe kun je het beste uit je kind halen zonder hem/haar op te zadelen met hun eigen verwachtingen en teleurstellingen? Turn! is genomineerd voor beste korte documentaire.

6. Take me somewhere nice

De speelfilm, geregisseerd door Ena Sendijarević, is genomineerd voor twee Gouden Kalveren in de categorieën beste film en beste regie. In Take me somewhere nice kijk je naar het verhaal van de Nederlandse tiener Alma, die tussen twee werelden leeft. Tijdens een zomervakantie in Bosnië, het geboorteland van haar ouders, belandt ze van de ene gekke situatie in de andere terwijl ze probeert een connectie met dit land te maken.