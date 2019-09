Binnenkort kun je daten via Facebook

Maud is op vakantie naar Ibiza. De eerste dag moest ze noodgedwongen met Tommy doorbrengen, omdat Jessie haar paspoort was vergeten te verlengen. Dat vond ze echter totaal niet erg: er bloeit iets moois op tussen hun. Maud begint weer verliefd te worden! Hoewel 'de daad' nog niet gebeurd is, heeft Tommy haar wel al gevraagd of ze een stelletje kunnen zijn. Niet om te overhaasten, maar om te laten zien dat hij haar écht heel leuk vindt. Ze besluiten exclusief te zijn. In de zevende hemel haalt Maud samen met Tommy Jessie van het vliegveld, om vervolgens met de hele groep linea recta naar het strand te vertrekken. Daar drinken ze met zijn allen heel wat wijn. Geen probleem op Ibiza als Maud Tommy moet geloven, maar even later rijden ze recht een politiecontrole in...

„Snel zet die muziek zachter!,” roep ik. J.Balvin klinkt keihard door de speakers en als ze dat horen denken ze natuurlijk helemaal dat we bezopen zijn. Eerlijk gezegd zijn we dat ook. Ik wist dat het een slecht idee was. Er zijn niet voor niets alcoholregels, waarom zouden die op Ibiza niet gelden? Ineens bekruipt me een heel naar gevoel.

Deze avond was misschien ook wel ‘to-good-to-be-true’. Zal je net zien dat ik al mijn zuurverdiende geld aan een boete kan uitgeven! Of misschien moet Tommy wel mee naar de cel. En wij zijn vast medeplichtig. Ik weet niet of het door de alcohol komt, maar de tranen springen in mijn ogen. Jessie ziet het en fluistert me toe: „Maud, maak je niet zo druk joh!” Op het moment dat Tommy in de blaastest blaast houd ik mijn hart vast. Hij heeft zeker zes glazen teveel gedronken.