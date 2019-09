114 ‘Ik weet dat het een lul is, maar ik hou van hem’

Rochella weet geen woord uit te brengen. Ze wordt vuurrood en kijkt me beschaamd aan. ,,Nou?!” roep ik nog bozer.

Ze kijkt naar beneden en begint te hakkelen. ,,Hij stond laatst bij mijn huis met een bos rozen en een mega teddybeer. Hij moest huilen en naja... we hebben heel lang gepraat en ik wil eigenlijk gewoon echt een vader voor mijn kind straks en...”Ik geloof mijn oren niet. Deze jongen heeft haar volledig in elkaar geslagen en zij laat hem dankzij een teddybeer, tranen en een bos bloemen binnen?! ,,Roch... maar kijk wat hij gedaan heeft!” roep ik maar om iets te zeggen. Maar het leed is al geschied. Ze heeft al afgesproken en in haar ogen lees ik dat ze dat weer gaat doen.

Ik weet dat een lul is...

Een traan rolt over haar wangen. Ik weet nou niet of ik boos ben of medelijden moet hebben. Ik kies voor het laatste, want als ik nu boos ga worden breekt de pleuris uit en uiteindelijk is het niet mijn leven. Ik loop naar haar toe en geef haar een knuffel. ,,Ik sta achter je, hoe dan ook.” fluister ik in haar oor en ik geef haar een knuffel. Ze begint onmiddellijk te snikken.,,Ik weet dat het een lul is, maar ik hou gewoon van hem” brengt ze met horten en stoten uit.

,,Als ik hem zie dan begint mijn hart sneller te kloppen. En ik vind het zo’n vreselijk idee dat mijn kind straks zonder vader opgroeit. En hoe denk je dat ik dit financieel ga trekken in mijn eentje? Ik kan dit gewoon niehiehiet...”Ik houd haar stevig vast, maar besluit toch om iéts te zeggen. ,,Maar Roch... de zaak loopt toch nog? Hoezo kun je überhaupt contact hebben? Al die shit... daar vinden we wel een oplossing voor! Het politie-onderzoek naar Levi loopt nog! Weet jij veel wat hij nog meer heeft gedaan?!”

Snikkend legt ze uit dat Levi een ander nummer heeft genomen om haar te bereiken. Ik vraag me stiekem af of Rochella haar zwangerschapshormonen haar naar haar bol zijn gestegen.

Een dringend berichtje...

Misschien moet ik Zoë maar eens inschakelen om haar op andere gedachten te brengen. Voor nu denk ik niet dat mijn woorden iets gaan veranderen. Aan Rochella’s tranen te zien is ze al genoeg in de war.,,Laten we vrijdag gezellig een ouderwetse girlsnight houden? Dan help ik je met het een en ander op een rijtje zetten”, besluit ik. We praten nog even door en ik probeer te bedenken wat ik zal doen als ik straks wegga.

Zal ik straks direct Zoë bellen? Die weet denk ik van niets, maar ze zal woest zijn. Ik vraag me af of dat wel zo’n slim idee is. Erg lang hoef ik niet na te denken, want als ik naar Rochella kijk zie ik haar wit weggetrokken naar haar mobiel kijken. ,,Roch, wat is er?” vraag ik. Maar ze geeft geen antwoord, staat op, pakt haar tas in en hakkelt: ,,Ik moet weg. Er is iets heel ergs. Sorry. Ik leg het later uit.”Voordat ik iets kan zeggen is ze vertrokken. Met haar zwangere buik op de fiets en mij totaal verbijsterd achtergelaten.