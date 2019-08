Zo houd je dat vakantiegevoel vast

Als Maud op Ibiza is, is ze een dag eerder dan Jessie omdat Jessie haar paspoort niet meer geldig was. In eerste instantie baalt ze, maar als blijkt dat Tommy ook op het eiland is en die haar mee uit neemt is het niet zo erg als ze dacht. Sterker nog: dit kan wel eens de avond worden dat ze seks gaat hebben met Tommy, die ze stiekem écht heel leuk vindt. Maar als de daad er aan zit te komen gebeurt er iets wat Maud totaal niet zag aankomen: Tommy vraagt haar of zij zijn vriendinnetje wil zijn.

Holy f*ck... Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik geloof dat alle kleur uit mijn gezicht is getrokken, terwijl ik als een half dode goudvis naar adem hap. Vraagt hij mij nou serieus verkering? We hebben elkaar nog maar zo weinig gezien. Dit kan toch helemaal niet?! We hebben nog geen eens seks gehad! Aan de andere kant... het is ook alweer een tijdje geleden dat ik hem ontmoet heb en ik vind hem wel heel erg leuk. Waarom lang wachten als het ook snel kan? Het voelt toch goed?

Terwijl alle gedachtes door mijn hoofd heen donderen, besef ik dat Tommy mij al die tijd vragend aan kijkt. Zijn hoofd is rood geworden. Waarschijnlijk voelt het nogal eh, awkward dat hij voor mijn gevoel al twintig minuten aan het wachten is tot ik iets terug zeg? Maar ik weet gewoon echt niet wat ik moet zeggen...