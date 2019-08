Gamen in de buitenlucht: spelen, sporten én leren

Yalp is met een interactief spel in de buitenlucht één van de bedrijven die de KVK Innovatie Top 100 heeft gehaald. Metro zocht de bijzondere onderneming op.

Perfecte gezichtsherkenning, verkeerslawaai in de lucht laten verdwijnen, een alternatief voor plastic, een papierloos kantoor en een sneaker met een zool van kauwgom. Allemaal ideeën (en inmiddels producten) van mkb-ondernemingen die hoog of wat lager zullen eindigen in de KVK Innovatie Top 100. Maar: opgevallen zijn ze in elk geval sowieso. Dat geldt ook voor de Memo Activity Zone: gamen, buiten spelen én educatie ineen, van het bedrijf Yalp. Metro speelde mee in het Twentse Goor, waar Yalp met 55 werknemers is gehuisvest.

Het kantoorpand van Yalp in Goor.

Lees de bedrijfsnaam eens achterstevoren en je snapt het: hier in Overijssel gaat het om spelen. Voor de receptiebalie is op de vloer de visie van Yalp te lezen: ‘Het creëren van uitdagende en inspirerende omgevingen die uitnodigen tot sport, spel & plezier’. „Jong, oud, valide, invalide, iedereen”, voegt Harrie Kerkhof er direct aan toe. Hij laat samen met Steffanie Hoek het laatste succesnummer Memo Activity Zone zien, waarbij zij de Metro-verslaggever zich natuurlijk in het zweet laten werken. Letterlijk, want de ontmoeting was afgelopen dinsdagmiddag…

Steve Jobs of Play

Van oudsher is Yalp een bedrijf in speelgoedtoestellen. Er werden al prijzen gewonnen en de toestellen kregen het belangrijke keurmerk van Keurmerkinstituut Goedgekeurd, maar de komst van Ben Admiraal in 2000 veranderde veel. „Hij zag dat de wereld om ons heen snel verandert, maar de wereld van speeltoestellen niet”, zegt Harrie. „Spelen en sporten doe je als het leuk is, is zijn mening. Hij bedenkt daar van alles bij.” Met een lach: „We noemen hem de Steve Jobs of Play.”

In Nederland kennen we van Yalp ongetwijfeld de panna-kooi en de voetbalmuur vol licht (in de tv-studio van Foxsports trapte men er veelvuldig een balletje tegen). Maar ook de interactieve geluidsboog Sona, waaronder hele families dansen en bewegen. Op deze dinsdag is hij voor het Yalppand versierd met slingers, want de Sona bestaat precies 12,5 jaar.

De Memo Activity Zone.

Indoor gamen naar buiten

Voor de KVK Innovatie Top 100 hoopt het innovatief speeltoestellenbedrijf echter te scoren met de laatste hit die sinds 2014 overal in Nederland en nog verder opduikt: de Memo Activity Zone. Met zeven onverwoestbare en energiezuinige palen (complete computers zijn het eigenlijk) is het indoor gamen naar buiten gehaald. Veel kinderen blijven op hun spelcomputers en tablets binnen spelen, maar nu kan dat dus lekker buiten. Terwijl je nog beweegt (je rent tijdens de spellen van paal naar paal) en leert ook. Door een patroon op de vloer kunnen kinderen ook hun eigen creativiteit aanspreken en bijvoorbeeld een ‘de vloer is lava-element’ aan het spel toevoegen. Je speelt op pilaren met 360 graden-touchscreens met sensoren en duizenden gekleurde leds. Vriest het 20 graden of wordt het zoals deze hittezomer bijna 40 graden? De pilaren werken altijd. Op afstand voert Yalp game updates uit (zo kunnen altijd nieuwe spellen worden toegevoegd) en lost het eventuele problemen op. Harrie Kerkhof laat een live feed zien. „Met deze feed weten we waar ter wereld wat wordt gespeeld en ook wat populair is of niet”, zegt collega Steffanie. En Harrie tovert cijfers tevoorschijn: vorig jaar is er 250.000 uur op onze toestellen gespeeld. We hebben op de dag van vandaag 754 projecten in de wereld, waarvan een kwart in het buitenland. Ons doel is in 2020 tot duizend projecten te komen.”

Ouders doen mee

Klimmen en glijden is universeel en zal altijd blijven bestaan, weet Harrie. „Maar de Memo Activity Zone voegt echt iets toe en maakt spelen hartstikke leuk.” Steffanie: „Je ziet ouders vaak naast de pilaren op een bankje gaan zitten, maar na één spelletje doen ze al mee.” Dat is ook het mooie, merkt de Metro-verslaggever: iedereen kan hierop spelen. Ook invalide kinderen, ook die ouders. We spelen Tag (een gemakkelijk kleurenspel waarbij je ook leert tellen), Memory, een quiz die in samenwerking met het tijdschrift Quest werd opgesteld, een alfabetspel en de verslaggever wordt op hoofdrekenen getest. Bij het een-na-moeilijkste level moet hij 21 x 313 uitrekenen. Laat hij daar nou net goed in zijn… Een dialectquiz in het Twents, waarbij cabaretier Herman Finkers de multiple choice-vragen stelt, gaat hem wat minder goed af. Harrie en Steffanie zijn bloedjefanatiek en enthousiast. Maar gelukkig: Erik is de winnaar verschijnt in mooie lichtjes op de centrale pilaar.

Het Yalpteam dat vurig hoopt op de prijs meest innovatieve mkb-onderneming 2019.

Nooit: Je bent af!

„Positiviteit hoort bij alle spellen”, zegt Steffanie. „’Je bent af!’, zul je van de pilaarstem nooit horen. Wel termen als ‘probeer het nog een keer’.” Een new way to play, noemen ze zelf in Twente. De combinatie van spelen, sporten en leren is opgevallen bij de experts van de Kamer van Koophandel en wie weet volgt over een maand de bekroning met de titel meest innovatieve onderneming. Dat laatste is bij Yalp geen doel op zich (‘maar we hopen natuurlijk op meer!’). „Wij zijn hartstikke blij met het behalen van de Top 100 en dit alleen al zien wij als een prestatie op zich”, zegt Steffanie. „Het innoverende karakter van Yalp wordt op deze manier erkend en dit evenement biedt ons een platform om ons mooie concept van interactief spelen over te brengen aan de rest van Nederland.”

Stemmen op de KVK Innovatie Top 100 kan vanaf maandag.