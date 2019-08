Friends-fans kunnen cashen met bingewatchen serie

Gaat je kind voor het eerst naar school, dan is dat een spannende tijd. Zowel jouw leven als dat van je kleintje zal voorgoed veranderen. De basisschool is compleet anders dan de kinderopvang. Voor zowel jezelf, het kind als de leerkracht is het fijn dat je kind een aantal vaardigheden kan voordat het naar de basisschool gaat.

Zindelijkheid

Zindelijkheid is een belangrijk punt. De klassen zijn op de basisschool vaak groter. En er is in de meeste gevallen maar één juf of meester aanwezig. Als je kind nog niet geheel zindelijk is, kan het voorkomen dat de leerkracht geen tijd heeft om je kind hiermee te helpen. Het is namelijk onveilig om de andere kinderen alleen achter te laten in de klas. Zorg er dus voor dat je kind zindelijk is voordat het naar school gaat. De meeste kinderen worden zindelijk vanaf de leeftijd van drie jaar. Train dit goed met de eerste schooldag in het achterhoofd. Leer je kind daarnaast ook dat het goed aangeeft als het naar het toilet moet. Dit voorkomt ongelukjes.