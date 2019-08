Dit moet je kind kunnen als het naar school gaat

Gaat je kind voor het eerst naar school, dan is dat een spannende tijd. Zowel jouw leven als dat van je kleintje zal voorgoed veranderen. De basisschool is compleet anders dan de kinderopvang. Voor zowel jezelf, het kind als de leerkracht is het fijn dat je kind een aantal vaardigheden kan voordat het naar de basisschool gaat.

Zindelijkheid

Zindelijkheid is een belangrijk punt. De klassen zijn op de basisschool vaak groter. En er is in de meeste gevallen maar één juf of meester aanwezig. Als je kind nog niet geheel zindelijk is, kan het voorkomen dat de leerkracht geen tijd heeft om je kind hiermee te helpen. Het is namelijk onveilig om de andere kinderen alleen achter te laten in de klas. Zorg er dus voor dat je kind zindelijk is voordat het naar school gaat. De meeste kinderen worden zindelijk vanaf de leeftijd van drie jaar. Train dit goed met de eerste schooldag in het achterhoofd. Leer je kind daarnaast ook dat het goed aangeeft als het naar het toilet moet. Dit voorkomt ongelukjes.

Zelfstandig eten

Ook moet je kind zelf kunnen eten voordat het naar school gaat. De leerkracht heeft tijdens lunch of pauze niet genoeg handen om alle kinderen te helpen met eten. Zorg dat je kind dit zelf kan. Doe dit door simpele dingen mee te geven, zoals boterhammen of gesneden fruit. Fruit dat gepeld moet worden, of verpakkingen die met scharen moeten worden opengeknipt, kun je beter even laten staan.

Geen middagdutje

Het is niet meer mogelijk voor je kind om lekker een middagdutje te doen op school. Dit kan een behoorlijke overgang zijn. Je kind zal waarschijnlijk doodop zijn in de eerste weken of maanden van school. Dit is normaal. Probeer dus al een paar maanden van tevoren je kind voor te bereiden op het feit dat dutjes straks niet meer mogelijk zijn. Maak ze een paar maanden van tevoren korter of probeer je kind steeds meer dagen zonder dutje door te laten komen. Neem hier de tijd voor, want je kind zal er in eerste instantie misschien een stuk chagrijniger van kunnen worden. Voordeel is wel dat ze er waarschijnlijk ‘s avonds langer en beter door slapen.

Zelf aankleden

Ook zelf aankleden moet je kind kunnen voordat het naar school gaat. Kan het z’n eigen schoenen en kleding aantrekken? Een jas dicht ritsen of knopen? En hoe zit dat precies met gymspullen? Oefen dit meerdere keren.

Los van hulpsteuntjes

Kleine kinderen zijn soms dol op dekentjes, knuffels of een lekker speentje. Het helpt ze om rustig te worden in een situatie en ze nemen het graag overal mee naartoe. Dit kan op de basisschool niet meer. Je kind moet leren en begrijpen dat deze attributen thuis moeten blijven, en daar op hun wachten zodra ze weer thuis komen van school. Ook hier is een goede voorbereiding het halve werk. Leg je kind ruimschoots van tevoren uit dat het knuffeltje niet mee kan naar school, en oefen dus af en toe al met dagdelen zonder dit item.

Dit artikel is geschreven door Rachelle Weiler van Famme.nl.