Waarom de digitale wereld reizen beter maakt

Vroeger ging je nog echt avontuurlijk op reis: zonder computers en slimme telefoons. Alles vooraf opgezocht in boeken en natuurlijk gaat er ook een hele bundel mee op pad – die plattegronden zijn niet te missen. De echte avonturier ging lekker zonder plan, wat toen echt wel een stuk gevaarlijker was dan het nu is.

Veel mensen klagen tegenwoordig dat je nooit meer ‘echt’ weg bent. Lekker even digitaal detoxen is helemaal hip: je mobieltje even een dagje uit en daarna uitgebreid op Facebook delen hoe fijn dat is. Maar zullen we eens even kijken naar alle redenen waarom de digitale wereld reizen beter heeft gemaakt?

Veiligheid

Natuurlijk is het als ouder altijd lastig om je kind los te laten – helemaal als het kind wil backpacken aan de andere kant van de wereld. Maar je moet toegeven dat de afstanden minder ver lijken, door alle sociale media. Dagelijks foto’s delen op Instagram of Facebook, zomaar even Facetimen omdat een lokale simkaart met internet toch geen drol kost in Zuid-Oost Azië: je ziet vaak meer van iemand als ze op vakantie of op reis zijn, dan wanneer ze thuis zijn. Natuurlijk gebeuren er wereldwijd nog steeds verschrikkelijke dingen, maar door de digitale wereld is het reizen een stuk veiliger geworden.

Betere – en uniekere – ervaringen

Door alle blogs en websites die er tegenwoordig bestaan, kan je je reis veel beter afstemmen dan voorheen. Een schrijver voor de Lonely Planet heeft echt niet altijd dezelfde ideeën over accommodatie zoals jij die hebt. Online kan je precies de mensen vinden die op jouw manier reizen en via referenties op websites zoals TripAdvisor kom je er meteen achter of het aan je standaarden voldoet. Online kan je zoveel unieke ervaringen vinden, die een reisbureau je nooit zou hebben aangeraden. En wij Nederlanders houden wel van zo’n ‘unieke ervaring’!

Goedkoper

Nog iets waar Nederlanders van houden: besparen. Want als je bespaart op je vakantie, kan je later nog een keer een tripje maken! Via het internet kun je de beste deals vinden. Goedkope vliegtickets vind je bijvoorbeeld met Skyscanner (zet je bestemming op ‘overal’ en datum op een hele maand) en tegenwoordig zijn hotels online zelfs goedkoper, dan wanneer je binnen komt lopen! En voorpret is vaak nog belangrijker dan de vakantie zelf, dus meer online onderzoek vooraf, betekent eigenlijk alleen nog maar meer plezier beleven aan je vakantie.

Straks alleen nog maar met Google?

Oké, eerlijk is eerlijk: het online speurwerk kan ontzettend lang duren. Gelukkig heeft Google daar nu iets op bedacht: Google reizen. Het is je vast al eens opgevallen dat Google al je vluchtinformatie al weergeeft, als je alleen je vluchtnummer intypt. En heb je wel eens die hippe foto-vertaalfunctie in Google Translate gebruikt? In de app kan je het camera-icoontje aanklikken en een tekst in een andere taal wordt meteen vertaald. Het is echt magisch.

Wij zijn zelf groots fan van offline Google Maps, want internetten door heel Europa is nu lekker makkelijk, maar dat is op andere plekken ter wereld toch wat lastiger. Van tevoren even je hotel en belangrijkste plekken als favoriet opslaan en daarna de map van de stad even downloaden en je bent helemaal klaar om op pad te gaan zonder te verdwalen.

En voor al die vakantiefoto’s is Google foto’s geweldig: alles lekker opslaan in de cloud. Niks is zo irritant als een vol geheugen. Als je naar China gaat, moet je wel even VPN aanschaffen, want daar werkt Google anders niet!

Dus team ‘vroeger was alles beter’, ik durf te zeggen: reizen is door de digitale wereld toegankelijker geworden dan ooit en daardoor reizen eigenlijk alleen maar beter maakt!