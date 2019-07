Dit zijn de populairste namen voor hond en kat

Rochella ligt dankzij Levi in het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is weet Maud nog steeds niet en hoe het met de baby gaat evenmin. Gelukkig komt Jessie naar het ziekenhuis om Maud en Zoë te steunen. Niet veel later wordt Maud opnieuw mee genomen door de politie. De agenten willen weten wat Maud heeft gezien van Levi en vragen haar of ze aangifte wil doen. Als Maud na een lange dag eindelijk thuis is, wordt ze opnieuw overvallen. Dit keer is het Jelle. Hij komt haar doodleuk vertellen dat hij verder gaat met Rosa. Maar ondertussen kan hij zijn handen niet van Maud af houden en voor ze het door heeft staan ze wild te zoenen.

Jelle zijn grote handen glijden langzaam onder mijn jurkje. Dit voelt fout, maar tegelijkertijd ook vreselijk goed. Ook al weet ik diep van binnen dat ik dit niet moet doen, toch ga ik door. Ondanks dat Jelle mij keihard heeft bedrogen, kan ik mezelf niet inhouden. Ik wil nog een keer seks met Jelle. Zodra ik zijn handen op mijn heupen voel krijg ik het warm, heel warm. Voor ik het weet zie ik mijn jurkje door de lucht vliegen en ook Jelle zijn kleding ligt al snel naast mijn bed. Jelle begint mij in mijn nek te zoenen en het doet me denken aan de eerste keer dat we seks hadden. En gelijk volgt er een besef dat dit de laatste keer gaat zijn... en dat idee komt zo hard binnen. Alsof ik met een derde oog de situatie beschouw en ineens door heb dat ik dit niet moet doen. In een reflex duw ik Jelle van mij af. „Waar the fuck ben je mee bezig gast?!”

Ik kruip onder mijn dekens. Ik had zelf maar wat graag nog een keer seks met Jelle willen hebben, maar ik gun het hem niet. En ik kan het ook niet. Alle woede en emoties van de afgelopen dagen komen eruit. Ik ben een vulkaan die maar niet stopt met lava spuwen.