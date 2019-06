Zo kom je (op kantoor) goed de zomer door

Het zal je niet ontgaan zijn: we krijgen een hete zomer. De eerste week van de zomer wordt, naar verwachting, zelfs een tropische week. Mensen in het zuiden krijgen te maken met meer hete dagen dan mensen die in het noorden wonen, maar warm wordt het sowieso.

De meeste mensen zullen gewoon moeten werken, dus hoe hou je het uit op kantoor? Met deze tips (en dresscodes) kom ook jij de zomer prima door. En verschijn je niet in mini-rok en teenslippers op je nette kantoor.

Dresscode

Altijd lastig: wat mag je nou wel aan naar je werk en wat is echt not done? Sommige mensen vinden een korte broek of rok al te ver gaan, anderen trekken de streep bij teenslippers of hempjes met spaghettibandjes. Het zit 'm niet in zo weinig mogelijk kleren aandoen, maar juist in welke stof en pasvorm je kiest. Dikke, zwarte, strakke broeken en shirts gaan je niet helpen. Kies juist voor lichte stofjes en dingen die niet knellen.

Katoen, zijde en linnen zijn geschikte stoffen voor het hete weer. Die zijn licht en laten lucht door. Denk bijvoorbeeld aan een katoenen blouse. Qua schoenen zijn teenslippers wel lekker koel, maar daar zit niemand echt op te wachten. Beter kies je voor iets als espadrilles. Netjes en luchtig genoeg. Als je er écht niet uitkomt, overleg dan gewoon even met je baas of leidinggevende. Het kan nooit kwaad om te vragen of de outfit die je in je hoofd hebt ook daadwerkelijk door de beugel kan.

Afkoelen op kantoor

Er zijn veel manier waarop je kunt afkoelen als je eenmaal op kantoor zit, maar hopen op airco in het gebouw is soms het beste wat je kunt doen. Geen airco te bekennen? Zorg dan allereerst dat je voldoende drinkt en span je niet te veel in als dat niet hoeft. Er zijn ook kleine bureau-ventilators te koop, die je zo aan je laptopscherm vastmaakt. Ben jij in ieder geval al een stuk koeler! Onderstaande is ook een ideetje, maar niet aan te raden.

Ook kun je eventueel flesjes water in de vriezer leggen en die daarna op je schoot leggen. Of op je bureau zetten, om soms je handen aan af te koelen. Een klein waaiertje meenemen kan ook geen kwaad. En als dat allemaal nou niet lukt of niet genoeg verkoeling brengt, kijk dan je baas eens heel lief aan en vraag of je een paar dagen thuis mag werken. Daar mag je wel lekker in bikini en teenslippers rondlopen en onder tafel met je voeten in een bak water zitten.