Vega en VVV in Almere tegelijk

In een serie besteedt Metro aandacht het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: de eerste ‘vega-zaak’ van de stad, die veel meer is dan dat, Neighbours Kitchen.

Ze trok naar Nobelhorst, ook wel ‘het dorp van Almere’ genoemd, voor een woonhuis. Maar in dat dorp, want zo oogt het absoluut, vond Maxime Tevreden drie jaar geleden ook een bedrijfspand om haar droom waar te maken. In het 120 vierkante meter tellende pand, met ook een kapsalon en een sportstudio, huist nu het opvallende eetcafé Neighbours Kitchen. „Mijn vriend en ik wonen hierboven”, zegt de voormalig Amsterdamse, die al bijna twintig jaar Almeerse is. „Ik voel me ook Almeerse, maar heb mijn Amsterdamse mentaliteit meegenomen. Ik ben met Neighbours Kitchen een pionier. Wat we hier doen is voor Almere totaal vernieuwend, dus ik heb de stad wel iets gebracht.”

Een knusse huiskamer-feel.

Huiskamer-feel

Een knus en urban eetcafé waar duurzaamheid de basis is en waar met een huiskamer-feel verschillende culturen worden omarmd. En waar in de wereldse keuken plantaardig wordt gekookt voor een echte smaakbeleving (‘veganistisch klinkt voor velen eng’). Zo zou je het concept van Neighbours Kitchen kunnen omschrijven.

Een concept dat risico’s met zich mee bracht. Zou Almere dit willen? Toch was Maxime zeker van haar zaak. „Het gaat erom of je je ziel erin legt, dan komt het goed.” Ze was barista en gaf les in het speciaal onderwijs, maar ze liet het allemaal vallen ‘toen de opportunity hier in Nobelhorst zich voordeed’. „Ik word een beetje kriegelig als anderen zeggen wat ik moet doen, daarvoor ben ik veel te ondernemend. Dus dat kwam goed uit.”

De goedlachse Maxime, tevreden in Almere.

Bekend in heel Almere

Deels via crowdfunding kwam Neighbours Kitchen in november 2016 behoorlijk snel van de grond. „Ik kocht goedkoop in, veel tweedehands. Niet alles hoeft te shinen, als het maar ziel heeft.” En ziel heeft het. In deze opvallende huiskamer voel je je gelijk thuis. Niet alleen de buurt komt er eten en gezelligheid zoeken, zoals de naam van het eetcafé doet vermoeden, maar ‘heel Almere’ kent de stek inmiddels wel. Van donderdag tot en met zondag kun je er vanaf 11.00 uur binnen stappen en word je tot 17.00 uur warm onthaald. Soms is er een speciale dineravond.

Iedereen is welkom.

Plantaardig voedsel klinkt misschien wat moeilijk, maar Maxime kookt juist voor iedereen. „Het staat ook nergens groot aangegeven, sommige mensen weten het niet eens. Een pannenkoek is ook bij mij zoet, hoor. Ik ben geen activist, maar vind het wel belangrijk dat de maaltijd gezond is.” Kijk maar eens op neighbours-kitchen.com, om te zien wat Maxime (‘alles maak ik zelf en vers, dat duurt zes uur want ik gooi er geen troep in’) uit haar keuken tovert en de kinderen daarbij niet vergeet. „Soms beginnen gasten hier met een kopje koffie en zitten zij er met een diner vijf uur later nog.”

'Sommige mensen blijven 5 uur zitten.'

Plek om te plassen

Als het om gasten uit de buurt gaat, dan kent iedereen elkaar bij naam. Neighbours Kitchen is voor hen veel meer dan een plek om te eten. Ze komen er salsa dansen, vieren feestjes buiten op het terras (‘niemand klaagt over de muziek’) en zoeken verkoeling in neergezette zwembadjes. „Het terras is wel een ding”, zegt Maxime. „In de zomer zit die standaard vol, terwijl de kinderen hier nog gewoon op straat kunnen rennen en spelen.” Maar buurteetcafé of niet, de zaak is veel meer dan dat. „Ik ben een soort VVV van Almere. Dit is de ook de plek waar mensen komen plassen. De plek waar mensen koffie komen halen als het thuis op is en waar mensen met hun visite naartoe komen.”