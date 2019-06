Stylish zweten bij boutique sportschool

Voor de spiegels zitten vier bloedmooie vrouwen. Kritisch kijken ze naar hun reflectie terwijl ze make-up aanbrengen. Op het marmeren wastafelblad liggen handdoekjes in goudkleurige bakjes, make-upremover en moisturizer van een duur merk, een stijltang en wat wattenschijfjes en –staafjes. Er is zelfs mondwater aanwezig.

Je waant je achter de schermen bij een modeshow. Maar de vrouwen zijn geen modellen. Ze maken zich deze woensdagochtend klaar voor een gewone dag op kantoor of op school. De kleedkamer van Saints & Stars mag eruitzien als de backstage van een Chanelshow, in realiteit is het niet meer dan een omkleedhok van een sportschool.

Next level gym

Saints & Stars in Amsterdam-West is een boutique sportschool. Bij de zogenaamde next level gym kun je naast personal training terecht voor twee work-outs: de ‘Holy Shred’ (een combinatie van cardio- en krachttraining) en de ‘Holy Box’ (boksen en krachttraining).

De lessen zijn prijzig: tot 20 euro voor een los klasje of 119 euro per maand voor onbeperkt sporten. De sporter wordt voor dit bedrag wel verzorgd. Bij binnenkomst in het luxe pand wordt een smoothie aangeboden, iedereen krijgt een handdoekje, in de kleedkamers ligt alles wat je nodig kunt hebben en na de intensieve les krijgt iedereen een verkoelend, nat doekje.

Saints & Stars is niet uniek. Vooral in Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende boutique sportscholen geopend. Zo wordt bij RoCycle en Vélo gespind op een harde beat in een donkere ruimte. Bij Movements Yoga krijg je naast je dure yogales een flesje kokoswater en een bezoek aan een idyllische binnentuin. En bij de Underground Gym kun je ‘45 minuten knallen op rauwe muziek zonder besef van tijd’.

Extraatjes

Volgens Patrick Rijnbeek, directeur van branchevereniging NL Actief, vindt de trend zijn oorsprong in New York. In 2006 werd hier SoulCycle geïntroduceerd, een hysterische versie van spinnen waar RoCycle en Vélo op gebaseerd lijken te zijn. In 2010 ontstonden in Nederland de eerste boutique sportscholen. Volgens Rijnbeek is het genre de laatste drie jaar echt populair geworden. Wel bevinden de boutiques zich voorlopig vooral in Amsterdam en andere grote steden.

Boutique sportscholen onderscheiden zich op een aantal manieren van traditionele concurrenten, legt Rijnbeek uit. De gyms hebben een smaller aanbod, zijn vaak gericht op een specifieke groep en bieden extraatjes. Ook zijn de sportklasjes meer gericht op ‘belevenis.’ Vaak wordt daarom gebruikgemaakt van opzwepende muziek, gelikte designs en is er aandacht voor de mentale voordelen van sporten.

Zo ook bij Saints & Stars. Tijdens de lesjes benadrukken de trainers dat je ‘het beste uit jezelf moet halen’ en dat deze sportschool een plek is waar je je lekker kunt laten gaan. Op de muur van een van de zalen, die eruitzien als ruimten van een nachtclub, staat een inspirerende tekst over grenzen stellen en het belang van zelfvertrouwen.

Concurreren met ketens

De opkomst van boutique sportscholen is een reactie op budgetketens als FitForFree en Basic-Fit, die de fitnessmarkt sinds een aantal jaar domineren. Bij deze ketens kan men voor twee tientjes per maand terecht, waardoor sportschoolgangers méér verwachten als de prijs omhoog gaat.

Volgens een onderzoek van de Rabobank uit 2016 moeten niet-budgetsportscholen daarom meer begeleiding, beleving en verrassende concepten bieden om te kunnen concurreren met de ketens. Naast boutique sportscholen hebben ook outdoor fitness, bootcamping en body weight training (fitness zonder apparatuur) de afgelopen jaren zo voet aan de grond gekregen.

Wat ook typerend is voor boutique sportscholen, is de manier waarop de lessen worden aangeboden. Het Rabobank-onderzoek laat zien dat sportschoolbezoekers minder loyaal zijn geworden en zich niet meer willen binden aan een langlopend lidmaatschap. Bij boutiques kunnen sporters daarom losse klasjes of ‘strippenkaarten’ voor meerdere lessen kopen – waarbij het naar rato goedkoper is om in één keer veel lessen aan te schaffen. Ook zijn er overkoepelende abonnementen, waarbij men een maandelijks bedrag betaalt om bij verschillende boutiques terecht te kunnen.

Toekomst

Rijnbeek verwacht dat de nieuwe soort sportscholen niet snel zullen verdwijnen. Hij vertelt dat NL Actief, waar de meeste boutiques niet bij zijn aangesloten, de ontwikkeling nauw in de gaten houdt. Hij hoopt dat deze sportscholen zich in de toekomst ook bij de branchevereniging zullen aansluiten.

Voorlopig lijkt het aantal boutique sportscholen alleen maar toe te nemen. RoCycle breidde in mei uit naar Utrecht en ook in Rotterdam en Den Haag zijn de afgelopen jaren meerdere boutiques geopend. In Amsterdam is inmiddels in iedere wijk wel een dergelijke sportschool te vinden, die doorgaans goed lopen. Bij Saints & Stars is het bijvoorbeeld niet ongewoon dat lesjes zijn uitverkocht.

Eén voor één verlaten de vrouwen het pand in Amsterdam-West. Ze laten de glimmende, zilveren banken achter zich. De zwart-wit foto’s van Kate Moss en Salma Hayek. De smoothiebar en het bordje ‘babes’ bij de dames-wc. Als de loodzware, zwarte deur achter ze dichtvalt, verdwijnt het modeshowgevoel en begint een gewone dag.

Fitness

Fitness is al jaren de meest beoefende sport in Nederland en wordt ieder jaar populairder. Cijfers van sportkoepel NOC*NSF laten zien dat 16 procent van de Nederlanders in 2013 minimaal een keer per maand fitnesste, vorig jaar lag dit percentage op 20 procent. Op nummer twee stond in 2018 wandelsport, gevolgd door zwemsport, hardlopen en voetbal. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zette de fitnessbranche in 2017 728 miljoen euro om. In de volledige branche werkten toen 25.000 mensen bij 2.015 vestigingen.