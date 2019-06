‘Ook mannen kopen setjes lingerie voor hun vrouwen’

Janneke Schellekens heeft een missie. Zij wil met haar lingeriemerk Pavone een taboe doorbreken en zorgen dat vrouwen zich vrij, zelfverzekerd en sexy voelen. En daar helpen mannen zeker een handje bij…

„Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door mode en ontwerp”, zegt Janneke Schellekens, de vrouw achter Pavone Lingerie. „Ik hoorde allerlei vragen en klachten van vrouwen in mijn omgeving over lingerie en met dat in het achterhoofd heb ik Pavone ontwikkeld.”

Bamboe met geïntegreerd kruisje

Over haar merk, spreekt Schellekens met trots: „Pavone biedt unieke, prachtige lingerie, die comfortabel is en een bijzondere meerwaarde heeft. De slips zijn gemaakt van bamboe met een geïntegreerd kruisje. Dit maakt een inlegkruisje overbodig. Ruim een jaar geleden lanceerde ik mijn eerste collectie en inmiddels heb ik heel veel positieve reacties ontvangen van vrouwen in alle leeftijden die de lingerie van Pavone op vele verschillende manieren waarderen. Denk aan mild urineverlies, bijvoorbeeld bij het sporten, rondom een zwangerschap of bij nies- en lachbuien. Maar ook bij afscheiding, menstruatie, na het vrijen of ongemak bij het gebruik van inlegkruisjes. Ik ben superblij dat ik zoveel verschillende wensen met Pavone mag invullen. Er heerst nog een taboe op deze onderwerpen, dus veel vrouwen vinden het fijn dat ze de lingerie anoniem via de webshop kunnen kopen.”

„En weet je wat ook mooi is”, sluit Janneke Schellekens af, „inmiddels hebben ook veel mannen Pavone gevonden. Voor hun vrouwen bestellen zij slips en setjes, net als moeders dat voor hun dochters doen.”

Onzichtbaar

Het 3-laags kruisje in alle Pavoneslips is opgebouwd uit een toplaag van bamboe-fleece. Dit voelt aan als zijde, absorbeert optimaal en blijft droog aanvoelen. De middelste laag is bamboe-badstof, een extra absorptielaag. De onderste laag is een flinterdun vochtafstotend laagje van polyurethaan, wat een anti-lekfunctie heeft. Het unieke Pavonekruisje is onzichtbaar verwerkt, het ondergoed kan gewoon in de wasmachine en gaat geruime tijd mee.

Bamboe Basic

De basic is prachtig afgewerkt met luxe kantwerk aan de voorzijde. De Bamboe Basic is zeer elastisch en heeft geen scherpe randen.

Slip 29,95 euro, Set slip & top 49,95 euro.

Bamboe Hipster

De hipster is aan de binnenzijde volledig afgewerkt met bamboe en rondom versierd met golvend kantwerk.

Slip 29,95 euro, Set slip & top 49,95 euro.

Bamboe Midi

De Midi is aan de voor- en achterzijde gevoerd met bamboe. De zijvlakken zijn licht afgewerkt met elastisch en zacht kantwerk.

Slip 29,95 euro, Set slip & top 49,95 euro.

Bamboe Taille

De Bambo Taille-slip is gemaakt van zacht, soepel kantwerk en bamboe. De taille wordt veelal gebruikt als corrigerend ondergoed en rolt niet naar beneden.

Slip 29,95 euro, Set slip & top 49,95 euro.

Bamboe String

De Bamboe String werkt optimaal onzichtbaar als onderkleding en wordt door veel klanten gebruikt tijdens het sporten.

Slip 29,95 euro, Set slip & top 49,95 euro.

