Ook Almeerders op de camping van Almere

In een serie besteedt Metro aandacht het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: de eerste recreatieondernemers die er twintig jaar geleden Camping Waterhout begonnen. Erik Jonk

Het ligt amper buiten het centrum van Almere, maar eenmaal rijdend tussen het groen en de Noorderplassen - Metro is op weg naar camping Waterhout – ben je de stad bijna al vergeten. Eenmaal de Schateilandbrug gepasseerd is dat definitief. We zijn opeens gevoelsmatig op vakantie op een gloedjenieuwe camping, waaraan nog de laatste hand wordt gelegd.

Vertrouwde plek verlaten

In de nog nieuw ruikende receptie/kantine helpt moeder Tineke Fokkens op een stralende ochtend wat gasten. Zij en haar man Rent waren de campingpioniers van Almere. Zij besloten twintig jaar geleden de eerste recreatieondernemers van Almere te worden. Afgelopen najaar heeft Camping Waterhout de vertrouwde plek aan het Weerwater verlaten voor een nieuwe start aan de Noorderplassen. Op de oude plek komt een woonwijk en de Floriade 2022, de wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in ons land gehouden wordt.

Walhalla watersporters

Met wat pijn in het hart en overgangs-stress, maar vooral met een rugzak vol geweldige herinneringen vertrokken Tineke en Rent richting Noorderplassen, een walhalla voor mensen die van vakantie én watersport houden. Maar ook met zoon Sander en dochter Jeanine. Metro spreekt Jeanine, die vertelt dat haar twee tienerdochters in de horeca meehelpen. „De jongste maakte vrijdag haar debuut.”

Camping Waterhout is in opvallende cirkels om het centrale receptiepunt aangelegd. „Dat heb je met een vader die altijd architect geweest is. Mooi hè? Maar het is vooral het meest effectief bij het benutten van de ruimte.” Hoewel het opzetten van die nieuwe camping een hele klus was, is het gevoel sinds de opening half april goed. Nationaal park Nieuwland, de Oostvaardersplassen en vooral het vele water: alles is nu dichter in de buurt. Watersporters en fietsers kunnen hun lol op.

Thuis een was draaien

„Tweehonderd plaatsen hebben we vanaf augustus”, wijst Jeanine naar het ruime gebied. „Caravans, tenten, vouwwagens, campers, alles kan hier staan. Vaste gasten die elk weekend komen hebben we ook. Amsterdammers ja, maar ook Almeerders. Die zijn hier natuurlijk zo, hebben het gevoel uit Almere weg te zijn en kunnen tijdens het weekend thuis nog even een was draaien of de post ophalen.”

„We willen een familiecamping met een persoonlijk aspect voor onze gasten zijn”, gaat Jeanine verder. „Ik hoef niet alles van ze te weten, maar een praatje is er altijd bij. We vertellen hen veel over de omgeving, zodat ze het gebied goed kunnen ontdekken. Als ik zelf ergens ben, vind ik het ook leuk dat anderen me wijzen op dingen die de moeite waard zijn. Verder is rust hier wel belangrijk, dat past bij Camping Waterhout. Een bingo is hier wel eens hoor, dat hoort bij een camping. Maar er is niet elke dag een druk programma.”

Wie gaat er op vakantie naar Almere?

De verslaggever moet aan Jeanine toegeven dat hij helemaal niemand kent, die ooit naar Almere op vakantie is geweest. Wie zijn dat dan? Jeanine moet lachen, maar: „Mensen uit Castricum om maar eens wat te noemen, die hebben het strand blijkbaar wel gezien. Iedereen heeft zijn eigen beweegredenen. Vaste gasten wonen grofweg in een cirkel van een uur van Almere. Passanten, dat kun je zo gek niet bedenken. Die komen overal vandaag. En zoals gezegd, zelfs uit Almere.”