Liever geen to-do list? Probeer deze alternatieven

Rochella ligt dankzij Levi in het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is weet Maud nog steeds niet en hoe het met de baby gaat evenmin. Maud is gek van bezorgdheid als de zus van Rochella, Zoë, eindelijk is gearriveerd. Vlak daarvoor zou een arts haar eigenlijk iets zeggen, maar omdat Zoë binnenstormde werd dat niet gezegd. In plaats daarvan wordt Zoë meegenomen naar haar zusje en blijft Maud achter. Gelukkig komt Jessie naar haar toe en vertelt Zoë even later dat het naar omstandigheden goed gaat met Rochella. Hoe het met de baby gaat weet echter nog steeds niemand en op de echo wordt geen hartje gehoord. Als ze net aan hun koffie willen beginnen stappen er twee agenten de wachtkamer binnen. „Wij zijn op zoek naar Maud…”

Zit ik dan… voor de zoveelste keer sinds jullie mij kennen op een politiebureau. Je zou bijna denken dat ik helemaal geen student zou zijn, maar een beroepscrimineel. Ik zit hier alleen nooit voor mijzelf. Zou ik het aantrekken ofzo, dat gevaar? Het is nou niet dat ik hier echt van geniet. Het is hier muf, de koffie is niet te zuipen en mijn hoofd bonkt. Ik wil zó graag weten hoe het met dat kleine mormeltje in de buik van Rochella gaat…

Gelukkig hoef ik alleen maar een korte aangifte te doen van wat ik gezien en gehoord heb met betrekking tot Levi. Dat is niet veel: het telefoongesprek kon ik vrij weinig uithalen en ik ben er natuurlijk ook niet bij geweest toen Rochella echt hommeles met hem had. Ik vertel hoe ik Rochella gevonden heb (een keertje of twaalf) en mag dan het bureau weer verlaten. Als ik een stap naar buiten zet adem ik frisse lucht door mijn neus naar binnen en blaas ik rustig uit. Het doet me goed die frisse lucht, maar inmiddels is het al hartstikke laat. Zoë appte me al dat ze naar huis waren en dat er nog steeds niets duidelijk was over hoe het met het kindje gaat. De baksteen is inmiddels weer langzaam teruggezakt. Ik zou een muurtje kunnen metselen van al die stenen in mijn maag van de afgelopen periode… En daar zou ik me op dit moment dan ook heel graag achter willen verstoppen.