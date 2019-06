Ga de Suiker Challenge aan!

Een flinke uitdaging: kun jij een weekje zonder toevoegde suikers?

Tienduizenden Nederlanders gaan er deze week voor: vanaf vandaag zeven dagen lang eten en drinken zonder toegevoegde suikers tijdens de tweede Nationale Suiker Challenge. De eerste was met 30.000 deelnemers een groot succes, maar het Diabetes Fonds probeert dat aantal te overtreffen.

Lekker maar schadelijk

Voor het Diabetes Fonds is het bijdragen aan de vermindering van de vrije suikerinname in Nederland een belangrijk thema. En dat is niet zomaar. In ons land krijgen we namelijk, vaak onbewust, gemiddeld zo’n 30 procent te veel suiker binnen. Bij kinderen is dit zelfs 80 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet ruim 60 procent van de volwassenen en 90(!) procent van de kinderen niet aan de ‘suikerrichtlijn’. Zoetigheid is voor velen heerlijk, maar te veel suiker is tegelijkertijd een belangrijke veroorzaker van overgewicht, wat weer kan leiden tot diabetes type 2.

Dat wetende is de tweede Nationale Suiker Challenge volgens het Diabetes Fonds hard nodig. Niet met een wijzend vingertje, maar door tijdens deze week praktische oplossingen te geven in de vorm van tips, recepten en persoonlijke adviezen. Oplossingen voor als je even niet meer weet hoe eten en drinken zonder toegevoegde suikers eigenlijk gaat.

Bewustwording

Iedereen mag meedoen. Consumenten die sowieso bewust gezonder wil leven en minder suiker tot zich willen nemen, maar ook alle mensen die bijvoorbeeld via dit artikel in aanraking komen met de Nationale Suiker Challenge en daar best nieuwsgierig naar zijn. Zo wil het Diabetes Fonds een stuk bewustwording over toegevoegde suikers onder heel veel Nederlanders creëren.

Toegevoegde suikers zijn alle suikers die fabrikanten en jij als consument aan het eten hebben toegevoegd. Natuurlijke suikers bestaan ook. Dit zijn alle suikers die van nature voorkomen in onze voeding. Denk aan fructose in fruit en lactose in melk. In producten kan ook een combinatie van toegevoegde en natuurlijke suikers zitten, zoals in tomatensoep.

Tussendoortjes

Als je wilt weten wat de belangrijkste bronnen voor toegevoegde suikers zijn, dit is de top 5: 1. suiker en snoepgoed 2. niet-alcoholische dranken 3. koek en gebak 4. zuivel en 5. Sauzen en smaakmakers. Let op: bijna 52 procent van de inname aan toegevoegde suikers krijgen we binnen door de zogeheten tussendoortjes. En oh ja: 28 suikerklontjes krijgen Nederlanders gemiddeld per dag binnen. Dat zijn er ruim 10.000 per jaar en omgerekend 40 kilo.

Meedoen?

Wie de uitdaging wil aangaan, kan zich vandaag nog inschrijven via suiker-challenge.nl. Het Diabetes Fonds is benieuwd hoe het de deelnemers vergaat en vraagt daarom ervaringen op social media te delen met de hashtag #suikerchallenge. We wensen iedereen heel veel succes!

Kim Brouwer.

8 tips van diëtiste Kim

Kim Brouwers is diëtiste bij het Diabetes Fonds. Met de volgende acht tips, hoop zij je op weg te helpen tijdens de tweede Nationale Suiker Challenge.

1 „Kook zoveel mogelijk vers.”

2 „Maak een planning voor je maaltijden en bereid deze voor.”

3 „Haal geen ongezonde producten in huis of leg ze niet in het zicht.”

4 „Bekijk eens goed het etiket. Wat zit er precies in het product dat je koopt?”

5 „Bekijk deze week álle etiketten van producten die je koopt: in blik, pot, pak of zak!”

6 „Herken de synoniemen van suiker, want die zijn best wel lastig. Op diabetesfonds.nl vind je een overzichtelijke lijst.”

7 „Gebruik kruiden en specerijen om je gerecht op smaak te brengen, zélfs in je ontbijt. Ik heb het dan over kaneel of speculaaskruiden door je yoghurt bijvoorbeeld.”

8 „Wees niet té streng voor jezelf. Het belangrijkste is dat je een gezond voedingspatroon aanleert dat je vol kunt houden. Heb je hulp nodig? Vraag dan om advies bij een diëtist.”