Eén groot homofeest in het Midden-Oosten

Nee, ik heb het niet over het Eurovisie Songfestival, maar over Tel Aviv Pride! Afgelopen vrijdag vierde ik, met zo’n 250.000 andere mensen, de liefde. Want in Tel Aviv-Yafo kan dat gewoon: lekker jezelf zijn als LHBT’er. Het was deels een protest (zoals de eerste Pride begon, in New York), maar het was ook overduidelijk een groots feest – helemaal passend bij het imago van Tel Aviv.

De grootste van Azië

Zo groots zelfs, dat Tel Aviv Pride officieel de grootste Pride is van het Midden-Oosten en, technisch gezien, van Azië. Het is overigens niet de enige Pride van Israël, Jerusalem viert bijvoorbeeld ook jaarlijks Pride. Jerusalem Pride is echter een stuk controversiëler dan Tel Aviv Pride, omdat er in 2005 en 2015 deelnemers werden neergestoken.

De Tel Aviv-bubbel

De Israëlische stad is alles wat je NIET bij het Midden-Oosten zou denken: zonnende meiden zonder topje op het strand, kussende homo’s op straat en festivals waar volop drugs worden gebruikt. Terwijl er nog steeds onrust heerst ten opzichte van Palestina, is Tel Aviv een feestelijk toevluchtsoord voor velen uit heel het Midden-Oosten. Vaak wordt Israël van pink washing beschuldigd (zoveel aandacht besteden aan LHBT-toerisme, dat politieke conflicten op de achtergrond geraken), maar laten we nu eens kijken naar de positieve effecten van de LHBT-campagnes die Tel Aviv opzet!

Rondje van de gemeente

De gemeente werkt hard mee aan het verwelkomen van (gevluchte) LHBT’ers vanuit het hele land. De Tel Aviv Pride wordt jaarlijks bijvoorbeeld financieel en logistiek georganiseerd door de gemeente. Dit jaar besloot de gemeente ook regenboogvlaggen naar andere gemeenten in Israël te sturen, om op te hangen voor Pride. Daarmee konden de gemeenten een grote stap zetten en LHBT’ers laten weten: je mag er zijn, we steunen je. Tegen verwachtingen in, hing de regenboogvlag trots aan een groot aantal gemeentegebouwen!

You can’t be what you can’t see

Zichtbaarheid is zo belangrijk, voor LHBT’ers in deze regio nog meer dan in andere. Daarom werkt Tel Aviv er zo hard aan om een goed voorbeeld te zijn en steunen ze veel landelijke campagnes. Zodat niet iedereen naar Tel Aviv hoeft te vluchten, maar iedereen zich thuis veilig voelt en geaccepteerd wordt.

Het gevecht voor gelijkheid

Het thema van Tel Aviv Pride dit jaar is “The Fight for Equality”. Want hoewel Tel Aviv een populaire LHBT-bestemming is, blijft er voor de lokale bevolking nog steeds veel te wensen over. Homoseksuele koppels mogen niet in Israël trouwen (wel wordt een huwelijk in het buitenland erkend) en ook adoptie is nog steeds een lastig onderwerp. Tijdens Jerusalem Pride begin juni was er veel kritiek op minister Amir Ohana – Israël eerste openlijk homoseksuele minister – die zijn belofte niet nakomt om meer te doen voor de LHBT-gemeenschap.

Desondanks was Tel Aviv Pride behoorlijk feestelijk – wel warm (zo’n 28 graden). De route was prachtig: langs het strand naar het Charles Clore Park, waar de afterparty plaatsvond en Eurovisie winnares Netta Barzilai optrad. In totaal reden er 14 Pride-wagens in de optocht, met onder andere acteur Neil Patrick Harris (Berney Stinson van How I Met Your Mother). Waar Amsterdam Pride toch soms een beetje “aapjes kijken” lijkt, was Tel Aviv Pride echt absoluut een feest voor iedereen. Ik zou absoluut weer gaan!