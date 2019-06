Deze honden-onesie verovert het internet

Maud zou op date gaan met Tommy, beter bekend als ZwartJasje. Tijdens haar date krijgt ze een raar telefoontje van Rochella, die schreeuwt aan de telefoon en niet rechtstreeks tegen Maud praat. Maud is totaal in paniek en vertrekt halsoverkop met Tommy naar haar huis, waar Rochella zich waarschijnlijk bevindt. En als ze binnenkomt blijkt haar angst gegrond: Rochella ligt gewond op de grond. Tommy heeft een ambulance gebeld en Rochella ligt in het ziekenhuis. Maud is mee gegaan naar het ziekenhuis, de tijd in de wachtkamer lijkt eindeloos te duren. Totdat de arts ineens de wachtkamer binnen komt lopen met een mededeling voor Maud. „Allereerst over de baby..." begint de arts. En dan gaat met een ruk de deur van de wachtkamer open. „Maud!"

Terwijl de woorden „Allereerst over de baby…” nog door mijn hoofd galmen, vliegt Zoë de deur van de wachtkamer binnen. Ze ziet eruit alsof ze net een marathon heeft gelopen. Haar shirt is bezweet, haar hoofd knalrood en van haar make-up is niets meer over. „Sorry, ik heb als een gek gefietst,” zegt de zus van Rochella direct, alsof ze mijn gedachtes kan lezen. „Wat is er aan de hand? Is alles oké? Hoe is het met de baby?”

De arts staat nog steeds in de deuropening en hij richt zijn blik tot Zoë. „Bent u familie van Rochella? Dan wil ik u graag vragen of u mee wilt komen?” Daarna kijkt hij mij direct aan: „Mevrouw, excuses maar er mag maar een persoon tegelijk mee. Ik wil u verzoeken om nog even te blijven wachten.”