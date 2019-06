De introverte Jessica leefde een jaar als extravert

Het Pride-seizoen is officieel begonnen! En niet zomaar een Pride-seizoen, maar een heel bijzondere: dit jaar is het officieel 50 jaar geleden dat de rellen bij Stonewall Inn in New York plaatsvonden, die de aanleiding waren voor een eerste Pride-viering van de LHBT+-gemeenschap. Pride is dus niet begonnen als een feestje, maar als protest. LHBT’ers besloten op te komen voor gelijke rechten, maar dan natuurlijk wel fabulous, zoals homo’s dat zo goed kunnen. Wij zetten de leukste Pride-vieringen deze zomer – over de hele wereld – voor je op een rijtje!

WorldPride in NYC

De hele maand juni is Pride-maand in Amerika en omdat het dit jaar 50 jaar geleden is dat het gevecht voor homorechten in New York begon, viert de stad dit jaar Pride extra uitbundig. De grootse Pride-march vindt plaats op 30 juni.