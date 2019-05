Van droom naar droomhuis en wijngaard in Almere

In een serie besteedt Metro aandacht aan het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: wijn! Gewoon te vinden in Almere Oosterwolde.

„We wilden eigenlijk emigreren, naar Toscane of Spanje. We hebben panden bezocht en op het punt gestaan te vertrekken. Maar ja, je laat ook wel een groot deel van je leven achter. We werden te nerveus.”

Ik Vertrek Niet

Nee, dit is niet het begin van een aflevering van Ik Vertrek. Eerder Ik Vertrek Niet. Aan het woord is Shirley van Oostrom. Met haar man Barry is zij ruim twintig jaar Almeerse, maar samen ‘emigreerden’ zij naar Almere Oosterwold. In dit bijna nog lege en zeer groene stuk Almere zullen in de toekomst enige duizenden mensen wonen, maar een volgebouwde stadswijk wordt het allerminst. Wonen, werken, groen en alles zelf doen, dat is Almere Oosterwold. Oftewel: je koopt een stuk grond, mag slechts 12,5 procent gebruiken voor je woning. Verder is er, van riolering tot water, nog helemaal niets.

De zomer van 2019. Alles in bloei.

Wonen, werken, stadslandbouw

Twee jaar gelden kwamen Shirley en Barry het project tegen. Een project wat dus nog een woestenij was. Het stel kocht een perceel van 5000 vierkante meter en ging met bloed, zweet en tranen aan de slag. Aan alle verplichte facetten van Almere Oosterwold werd voldaan: wonen, werken en stadslandbouw bedrijven. De Van Oostroms hebben nu een huis in de vorm van een grote hoeveschuur, drie bed & breakfast-chalets, een vijver en – dé trots – een wijngaard. „Het zou écht allemaal gelukt zijn als we druiven zouden hebben. En jawel, de eerste zestig, zeventig kilo hadden we de vorige zomer. Fantastisch toch?”, zegt Shirley.

Eind juli kwamen de eerste vakantiegangers, uit Nederland (‘Amsterdammers vinden het hier heerlijk rustig’) maar ook van verre, van Rusland tot Taiwan. Ondertussen runnen Shirley en Barry ook een reclame- en ontwerpbureau in Amersfoort.

Chalets, terras, vijver…

Enthousiast loopt Shirley door de wijngaard, waar 575 ranken langs bedrading en stokken zijn gebogen. „Nou ja, 574. Deze zijn we vergeten te buigen, haha.”

De eerste druiven leverden nog geen eigen wijn op. Wel zijn ze bewerkt door een collega-wijnmaker, ook uit Almere. „We gaan voor dit jaar. We hebben altijd een nostalgische gedachte gehad. Druiven plukken met andere mensen en uiteindelijk de wijn ervan met hen drinken aan lange tafels, die vol staan met goede pasta.” Bij de wijngaard zullen ook evenementen worden gehouden. Er staan yogadagen gepland, inclusief vegetarisch ontbijt met producten van lokale ondernemers. Jazz in the Vineyard met picknicken op een zondag komt eraan.

Wijn van ónze polderwijngaard

„Het liefst zouden we een Rotling maken, van alle druiven die we hebben”, mijmert Shirley verder. „We hebben gekozen voor Sauvigner Gris, Cabernet Cortis en Johanitterdruiven. Of het gaat lukken, weten we nog niet. Maar we willen gewoon een mooie wijn maken, die helemaal geen prijzen hoeft te winnen hoor. Het moet ónze wijn zijn, van ónze eigen polderwijngaard.”

Shirley en Barry zullen niet ‘binnen lopen’ en kunnen leven van hun polderwijngaard. De wijnproductie is duur en het zal met de grootte van de wijngaard maximaal vijf- tot zeshonderd flessen per jaar opleveren. „We willen het gebruiken voor de bed & breakfast-gasten en wat verkopen bij VVV Almere en bedrijven uit de omgeving.”

De eerste druiven uit de wijngaard van Almere.

Hard werken, leuke dingen

Life Contains Beautiful Things is de naam van hun droomhuis en droomwereld. Shirley: „Barry en ik houden van hard werken, maar ook van het bourgondische leven. We halen veel energie uit leuke dingen doen, het liefst in combinatie met vrienden. Life Contains Beautiful Things is een lange naam, maar hij past precies bij wat wij willen laten zien met de bed & breakfast, de wijngaard en de evenementen. Onze gasten moeten hier net zo genieten als dat Barry en ik dat van het leven doen. Kijk toch eens om je heen. Hoe prachtig wil je het hebben? Weet je hoe intens blij we zijn als er weer een puntje groen op een wijnrank te zien is? Nu nog de eerste fles eigen wijn. Dan is de droom compleet.”