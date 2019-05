Ongevraagd 'compliment' krijgen: factuurtje sturen

Dat flirten op de werkvloer niet het beste idee is, daar kwamen we dinsdagochtend al achter. Maar flirten op LinkedIn is ook niet de meest handige optie. Voor je het weet heb je een factuurtje in je berichtenbox.

Devika opende vorige week vrijdag haar inbox op het sociale medium dat vooral voor zakelijke contacten is bedoeld, en zag een bijzonder bericht. De onderwerpregel bevatte niet meer dan het woord 'uiterlijk' en ook het bericht was niet heel uitgebreid. 'U heeft een leuk uiterlijk.', viel er te lezen.

Tikkie

Met een 'Mmkay' vroeg Devika zich op Twitter af wat zou nou precies met het bericht moest. Veel mensen vragen dit met haar af en weten niet zo goed wat de man nou eigenlijk wil. Op de vraag wat ze moet antwoorden zegt iemand: 'Factuurtje'. „Dat vond ik best een hilarisch idee dus heb ik een Tikkie gemaakt voor 25 euro, met als Tikkie reden 'Kijken'", vertelt Devika aan Metro. „Waarna de man in kwestie dus een betaalverzoek van mij kreeg om te betalen voor het kijken."

In de veronderstelling dat de kous hiermee af is, post ze een screenshot van haar bericht. Toch is het nog niet klaar: de berichtenman neemt haar Tikkie namelijk erg serieus. „Ik dacht, dat doet ie vast niet. Maar bijna een week later heeft hij de betaallink gebruikt."

Reden voor een Tikkie

De reden dat Devika een Tikkie stuurde, is dat ze niet goed weet wat ze moet antwoorden. „Ik wilde hem op de een of andere manier laten weten dat 't niet 'normaal' is dat hij als wildvreemde dit zomaar stuurde, en had tegelijkertijd geen zin in een discussie waarin ik heb aansprak op z'n gedrag. Dus de suggestie om een factuur te sturen vond ik eigenlijk top."

Dat hij toch heeft betaald, voelt een beetje dubbel. „Ik vond het een beetje ongemakkelijk. Ik was blij dat hij in ieder geval dus niet naar ging doen. Wellicht zag hij de humor er van in. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel creepy. Voelt een beetje alsof hij nu toestemming heeft om te gluren ofzo. Tegelijkertijd denk ik ook wel: mooi. Kijken en jezelf opdringen via een digitaal bericht, dan mag je best betalen voor het ongemak."

Geen compliment

„Want het ís natuurlijk ongemak", vervolgt Devika. „Ik zit niet te wachten op een wildvreemde man die mij een bericht stuurt." Er komen een hoop vragen op, ook omdat het niet de eerste keer is dat ze dit soort opmerkingen krijgt. „Waarom doet hij dat? Wat wil hij? Is hij een potentiële stalker? Is het gevaarlijk? Hoe komt hij bij mij terecht?" Uit de reacties op haar tweet blijkt dat ze ook niet de enige is die willekeurig dit soort berichtjes privé krijgt. Veel vrouwen vinden het Tikkie-idee wel een goede.

Devika wil ook nog even benadrukken dat dit geen compliment is. „Het is niet prettig. Je kan denken: wat ziet diegene er leuk uit. En in bepaalde situaties kan je dat best zeggen tegen iemand die je niet kent. Als je op dezelfde verjaardag bent bijvoorbeeld. Maar niet zomaar op het internet - zéker niet privé. Stuur dan een tweet de wereld uit waarin je zegt: Goh wat ziet die Devika er leuk uit."