Lizzy van der Ligt: AOA is het Coachella van Holland

Duurzaamheid is een hot topic en dat geldt ook al een aantal jaar voor één van de populairste festivals van ons land: Amsterdam Open Air. Dat wordt doorgevoerd in onder andere een duurzame markt die afgelopen week plaats vond, betalen zonder festivalmuntjes maar ‘gewoon’ met je pinpas, stroomplannen en de inmiddels al ingeburgerde ‘hardcups’: drinkbekers die worden ingeleverd en afgewassen in plaats van plastic bekertjes die worden weggegooid. Maar wat dacht je van de officiële merchandise? Ook dat moet natuurlijk duurzaam én hip.

Wereldwijd nog veel mis

In de TriftShop in Amsterdam hangt de gloednieuwe collectie voor Amsterdam Open Air klaar voor festivalbezoekers die van tevoren al een mooi itempje willen scoren. Geen schreeuwerige festivallogo’s, maar een paar draagbare, simpele shirts, hoodies en tops in felle neonkleuren die je ook prima buiten het festival om nog heel wat keertjes kunt dragen. „Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons”, vertelt Liv Stig van Amsterdam Open Air. „En kleding is een markt waarin wereldwijd nog heel veel misgaat. AOA is een festival waar mensen gaan shoppen, dus vinden wij het onze taak om mensen te laat nadenken over de kleding die ze dragen. We wilden een ethisch verantwoord geproduceerde lijn, door volwassenen gemaakt (die gewoon een normaal salaris verdienen) dus daar hebben we flink ons best voor gedaan en uiteindelijk hebben we de productie neergelegd bij Unrobe: die maken hun kleding met verantwoord katoen.”

Lizzy samen met één van haar modellen in de speciale kleding. / Isa Wiegers

De aangewezen persoon om op ontwerpgebied mee samen te werken voor deze merch? Stylist, modeontwerper en influencer Lizzy van der Ligt die de lijn produceerde binnen haar eigen kledingmerk Le Cafe Noir. „Lizzy past heel goed bij AOA”, zegt Liv enthousiast. „Ze heeft een hele kleurrijke kledingstijl en ze kan ontwerpen. Het was dus direct een hele logische samenwerking.”

Daar is Lizzy het mee eens. Snotverkouden, maar superblij kletst ze over de gloednieuwe lijn die enkel bij de TriftShop en op het festival te koop zal zijn. „Ik vond het heel belangrijk dat het woordje ‘Amsterdam’ verwerkt zou worden in de kleding. Ik denk toch dat dat is wat mensen willen: ik ben zelf ook zo’n loser die in New York een ‘I Love New York’ trui wil. Verder vond ik die kleuren gewoon hele fijne festivalkleuren en wilde ik niet te veel poespas. Het moest cool, simpel, clean en duurzaam, want het is goed om de massa daar bij stil te doen staan. Maar mensen moeten vooral niet denken: ‘Oh daar heb je die jongen met dat shirt van een festival van twee maanden terug.”

Nieuwste festivaltrends

Lizzy heeft een warme band met het festival. „Ik denk dat ik ieder jaar op Open Air ben, al ben ik absoluut niet per se de festivaltijger van Amsterdam. Dit festival ga ik standaard met mijn broer heen. Niet voor de dj’s, maar vooral voor de gezelligheid. En toch ook wel een beetje om mensen te kijken hoor. Ik vind dat het festival een beetje het Coachella van Nederland is, waar je altijd de nieuwste festivaltrends ziet.”

Zelf heeft de styliste al een behoorlijk goed idee wat de festivaltrends gaan worden „Natuurlijk die neonkleuren. Verder wordt de slip dress het helemaal. Dat is ook superleuk over een shirtje. En van die matchende co-ord setjes. Zelf wil ik meer een beetje hippie meets urban gekleed gaan; met cowboylaarzen en een tikkeltje stoerder. Wat mannen betreft hoop ik vooral dat het iets minder zwart wordt allemaal. En van die toffe gilletjes met gekke printjes: ik heb er zelf ook eentje voor Yuki (haar vriend en mc bij Kris Kross Amsterdam, red.) meegenomen uit Japan, zo enthousiast ben ik erover. En Bucket Hat’s gaan we deze zomer denk ik ook weer heel veel zien.”

Lizzy met haar vriend Yuki. / Isa Wiegers

Nog een keer?

Of ze na deze samenwerking volgend jaar weer aan de slag gaat voor Amsterdam Open Air is nog maar de vraag. „Mensen waren superenthousiast na de opening en ook online doet de collectie het goed, maar ik wil even kijken hoe dit gaat. Misschien wil ik het vaker, maar misschien is het ook wel gewoon tof om het bij deze ene keer te houden en anderen een kans te geven. Dat maakt het toch wat exclusiever. Al kan ik niet wachten om mensen daar in mijn kleding rond te zien lopen, want het is verder alleen op het festival en op de website van het festival te koop. Het neongroene met lange mouwen lijkt bij velen favoriet en ik ben zo benieuwd wat uiteindelijk het beste werkt! Wat ik zelf aan doe? Het roze topje denk ik. Of toch die groene… To be continued!”