Leven zonder verwachtingen: 5 tips

Maud heeft Jelle en Rosa op heterdaad betrapt tijdens Koningsdag. Ze stonden te zoenen tegen een grachtenpand en Maud zag het gebeuren vanaf een boot. De hele dag is ze overstuur, maar gelukkig heeft ze een aardige jongen ontmoet die zich de hele dag al over haar ontfermt, ze weet zijn naam niet en noemt hem Zwart Spijkerjasje. Als Maud met Jessie en Zwart Spijkerjasje in een pizzeria zit om een beetje op te laden, komt Jelle niets vermoedend binnen lopen. Maud krijgt is ontploft van woede en rent de pizzeria uit. Ze struikelt en maakt een lelijke val op haar knieën. Jelle probeert haar overeind te helpen, maar Maud is nog steeds woest en geeft hem een klap in zijn gezicht. Zwart Spijkerjasje komt haar 'redden' en neemt haar mee naar een rustig plekje. Als ze ergens op een bankje zitten gaat haar telefoon. Het is Levi. „Maud, eindelijk. What the fuck hoor ik?! Dat Rochella zwanger is? Is dit echt waar Maud?

Ik voel mijn hart in mijn keel en ik begin te rillen. Niet nu, niet vandaag. Het is genoeg. Mijn vriend is vreemdgegaan en ik ben net keihard op mijn muil gegaan. Ik kan Levi er niet bij hebben. Uiteindelijk moet Levi wel weten dat Rochella zwanger is, maar niet vandaag, niet van mij. Rochella moet dat op een rustig moment vertellen. En op dit moment klinkt Levi allesbehalve rustig. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en ik ben bang dat Levi echt rare dingen gaat doen als hij er nu achter komt dat Rochella zwanger van hem is.

„Levi ik heb hier geen zin. Laat mij met rust!”, schreeuw ik. Als ik ophang zie ik de verbazing op het gezicht van mijn personal beveiliger aka Zwart Spijkerjasje. Het stomme is dat ik door alle emoties en de alcohol zijn naam ben vergeten. Hij zou een Daniel kunnen zijn, een Thomas of een Max, maar Luc zou net zo goed passen. Ik besef mij dat ik eigenlijk helemaal niets weet van deze jongen. Hij heeft zich opgeofferd als een soort beschermengel en wijkt geen moment van mijn zijde. Ik ben te moe om mij er druk over te maken.