Gestrest? Zo leef je meer in het moment

Meer in het moment aanwezig zijn is het geheime wapen tegen stress. De toekomst en het verleden bestaan even niet en je gaat op in wat je doet. Alleen, hoe leef je meer in het nu? Deze vijf tips helpen je.

1 Bedenk je eigen mindfulness-signaal

Als je druk aan het werk bent, op de fiets zit of boodschappen doet, denk je er waarschijnlijk niet aan om in het moment aanwezig te zijn. Een truc om hier gedurende de dag wel aan herinnerd te worden, is een mindfulness-signaal. Dit kan van alles zijn: een stoplicht, iemand die glimlacht, een geluid dat je computer maakt of een bepaald woord. Zodra je dit signaal ziet of hoort, probeer je meer in het nu te zijn. Op den duur is dit signaal overbodig.

2 Begin je dag in het nu

Begin je de dag vaak met het checken van je mail of een rondje scrollen door Instagram? Gebruik deze kostbare tijd dan voortaan anders. Door ’s ochtends de juiste toon te zetten, is het makkelijker om de rest van de dag in het moment aanwezig te zijn. Focus je op je ademhaling als je wakker wordt, drink bewust een kop koffie of kijk een paar minuten uit je slaapkamerraam.

3 Zorg voor een leger hoofd

Het schijnt dat ieder mens tussen de veertig- en zestigduizend gedachten op een dag heeft. Ontzettend veel. Door al dit geratel in je hoofd, heb je minder aandacht voor het moment. Je bent in gedachten immers bij je to-do list of die tandartsafspraak van volgende week. De oplossing: je hoofd leeg maken. Dit kan zo simpel zijn als je gedachten op papier zetten en tot honderd tellen. Iets doen wat je al een tijd uitstelt, geeft ook ruimte.

4 Oefenen, oefenen, oefenen

De meeste mensen leven van nature niet in het moment en hebben oefening nodig om dat wel te doen. Hoe kun je dat beter doen dan met een mindfulness-oefening? Kies iets wat je iedere dag doet, zoals tandenpoetsen, en doe dit met je volle aandacht. Vragen die je hierbij aan jezelf kunt stellen: ‘Welke bewegingen maakt mijn hand?’, ‘Welke sensaties voel ik op mijn tong?’ en ‘Hoe smaakt de tandpasta?’.

5 Focus je op de ruimte om je heen

Zit je met je hoofd bij de toekomst of het verleden, kijk dan goed om je heen. Door ‘het nu’ als ruimte te zien waarin je aanwezig bent, wordt het meer tastbaar. Het helpt ook om in gedachten de volgende zin af te maken: ‘Nu ben ik…..’ of te letten op de sensaties die je in je lichaam voelt. Zoals je arm die op een stoel leunt, het borrelen van je buik of de wind die je op je gezicht voelt.

Over Zenzoekers

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen. Wil jij je leven iets meer zen maken, maar weet je niet hoe? Stuur je vraag dan naar info@zenzoekers.nl.