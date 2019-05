3 tips als jouw huid wat extra hulp kan gebruiken

De huid is ons grootste orgaan maar wordt vaak vergeten om te verzorgen. Dit zorgt voor onzuiverheden, droge huid of pigmentvlekken. Met deze drie tips helpen wij jou aan een perfecte skincare routine en gaat jouw huid weer stralen.

Er wordt vaak gedacht dat je gezegend wordt met een mooie huid. Hoewel dit natuurlijk ook gedeeltelijk waar is zijn er ook veel manieren om hier zelf een handje bij te helpen. Wat jij dagelijks in de spiegel ziet is dus wel degelijk te beïnvloeden maar daar is wel zorg voor nodig. Iedereen heeft zo’n zijn eigen favo producten maar deze tips zijn key in iedere routine.

Cleanse

Het schoonmaken van de huid is - by far - de belangrijkste stap in het dagelijks verzorgen van de huid. Voor het slapen gaan (én het liefst ook ‘s ochtends) haal jij de laatste make-up resten en andere viezigheid van je gezicht en voorkom je verstopte poriën. Was dus het liefst tweemaal per dag je gezicht met een face wash die bij jouw huidtype past.

Moisterize

De functie van een moisteriser is in de basis om je huid te hydrateren en zachter te maken. Vooral in de loop der jaren heeft je huid steeds meer vocht nodig. Daarom moet je het hele jaar door een verzorgende (dag/nacht) creme gebruiken om vochtpeil in balans te houden.

Protectie

Je huid heeft bescherming nodig een daarom doe je er goed aan om elke dag een SPF 30 te gebruiken. Wat het makkelijk maakt is als de SPF al in je dagcrème verwerkt zit. Het beste is om de crème 30 minuten voordat je je huid blootstelt aan zonlicht op te smeren. Doe dit altijd voordat je aan je make-up begint.

Ben je geïnspireerd en op zoek naar goede verzorgingsproducten? Bestel dan de Omorvicza Beauty Box via lookfantastic met €20 korting en probeer verschillende cremes, maskers en serums uit om te kijken welke het beste bij jouw past.

Geschiedenis van het merk

Omorovicza is een huidverzorgingsmerk als geen ander. Dat komt door de natuurlijke en helende ingrediënten, geavanceerde wetenschappelijke innovatie en een rijke geschiedenis. De oprichters van Omorovicza, Stephen en Margaret de Heinrich, begonnen ooit met thermaalbaden in Boedapest, waar Stephens familie de beroemde spa Rácz in de 19e eeuw bouwde. De stad staat al sinds de Romeinse tijd bekend om de geneeskrachtige wateren. Verbaasd over het wonderbaarlijke effect dat de mineraalrijke spa-wateren op hun huid hadden, begon het stel een dermatologie-lab. Deze werd later met een Nobelprijs bekroond.

Met het laboratorium hebben ze hun gepatenteerde Healing Concentrate-systeem ontwikkeld. Daarmee trakteren zij de huid met therapeutische mineralen tot aan de diepste lagen. Zo ziet je huid er voller en jonger uit.