Wit is dé sneakertrend van dit moment

Maud’s huis is helemaal overhoop gehaald nadat ze Rochella de deur uit heeft gestuurd. Hoewel Jelle meteen denkt dat Rochella de boosdoener is, heeft Maud zo haar twijfels. Het zou ook kunnen dat Levi wederom bezig is geweest. Maud besluit om Rochella’s zus op te sporen en neemt contact met haar op. Zoë, de zus van Rochella, geeft aan dat ze al een tijdje geen contact meer met Rochella heeft gehad. Als Maud haar vertelt dat Rochella zwanger is, is ze dan ook vol verbazing en woede over het feit dat Levi de vader is. En dan zit Maud ook nog met het probleem genaamd Rosa: de mysterieuze dame die steeds in Jelle’s telefoon opduikt. Als Jelle naar de wc gaat kan Maud zichzelf niet bedwingen. Ze opent zijn telefoon en ziet op Instagram dat het laatste gesprek met Rosa nog geen uur geleden plaatsvond. Tijdens hun datenight! En net op het moment dat Maud „Wtf!” stamelt, komt Jelle binnenlopen. „Wat is er aan de hand?”



Ik kan mezelf niet meer bedwingen. Ken je dat, dat je weet dat het wellicht beter zou zijn om je mond te houden, maar je het gewoon niet voor elkaar krijgt. Rosa, Rosa, Rosa… de naam gonst door mijn hoofd als een zwerm boze bijen en ik ga die zwerm nu uitkotsen. „Wie the fuck is Rosa?!” zeg ik, totaal niet kalm en zen zoals sommige andere powervrouwen dat zouden doen, maar met een overslaande stem en een kop zo rood als het nummer van Marco Borsato.

Ik zie dat de blik van Jelle verandert, maar kan niet goed peilen wat zijn blik zegt. Is het boos, is het geschrokken? Hij grinnikt alsof hij wil zeggen „Whatever” en kijkt dan naar mijn handen, waar zijn telefoon nog in zit. Jelle’s blik verandert weer, maar deze keer kan ik het heel goed thuisbrengen: hij is boos.