Koningsdag 2019 tips voor lastminute beslissers

Maud is heel even met haar hoofd weg bij Jelle, omdat Rochella en Levi zijn opgepakt. Samen met Rochella's zus Zoë gaat ze naar het politiebureau, waar beiden worden vrijgelaten. Zonder al te veel informatie over de situatie besluit Maud dat ze het zielig vindt om de twee op straat te laten slapen of een hotel te laten boeken: Rochella mag nog één keer bij haar logeren, hopelijk nu zonder een enorme troep te maken. Zelf besluit ze naar Jessie te gaan. Maar dan krijgt Maud een berichtje van Jelle: ,,Maud, kunnen we even bellen?? xx"

Ik weet even niet wat ik moet doen. Aan de ene kant wil ik Jelle heel graag spreken, maar het feit dat hij zo boos werd is geen goed teken als ik naar mijn onderbuikgevoel luister. Maargoed, het is ook niet helemaal eerlijk naar hem toe als ik hem de wind van voren geef en vervolgens niet naar zijn verhaal luister... Ik besluit mijn telefoon even weg te leggen. Direct reageren is sowieso veel te wanhopig natuurlijk. Hij moet niet denken dat ik de hele dag alleen maar met hem bezig ben. Al is dat precies wat er aan de hand was, als je die paar uur gedoe met Rochella niet meerekent.

Ik fiets naar Jessie toe. Ik heb besloten dat ik met haar bespreek wat ik met Jelle aan moet. Ik heb Rochella en Zoë in mijn huis gelaten. Dat zit wel snor: Zoë lijkt me een nette meid en Rochella gaat er echt niet meer zo’n zwijnenstal van maken als de laatste keer gok ik zo. Als ik binnenloop bij Jessie verdwijnt mijn zorgelijke blik even van mijn gezicht. Ze heeft de matrassen van haar bed op de grond gelegd en op haar televisie prijkt een stilstaand beeld van een film; overduidelijk Mean Girls. „Haha, wat ben je ook een schat”, zeg ik met tranen in mijn ogen en ik val haar om de nek.