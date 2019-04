91 Wat doen die twee nou samen?!

Rochelle en Levi zijn opgepakt en halsoverkop moest Maud na het politiebureau. Uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af en Maud besloot dat Rochella nog een keer bij haar thuis mocht slapen. Door al het gedoe met haar zwangere vriendin was ze de ruzie met Jelle bijna vergeten. Jelle lijkt er van alles aan te willen doen om het goed te maken en Maud weet eindelijk wie Rosa is. Als ze s’ avonds bij elkaar in bed liggen springen de vonken er vanaf..

Jelle begon mij langzaam te strelen en heel langzaam trok hij mijn panty uit. Hij pakte mijn hoofd vast alsof het de eerste keer was dat we zouden zoenen. Het voelde intenser en liefdevoller dan ooit. Hij fluisterde allerlei lieve dingen in mijn oor en begon mijn hele lichaam te zoenen. Hij begon in mijn oren en dwaalde langzaam af naar beneden. Ik wist wel dat Jelle behoorlijk wat skills had, maar deze keer was anders dan ander. De rest van de nacht hebben we maar weinig geslapen.

Ik was ook niet erg blij toen ik om 08.00 uit bed werd gebeld door Zoë. We hadden afgesproken om te bellen en Zoë kon blijkbaar niet wachten. Ze vroeg zich af zij en Rochella dezelfde dag nog kon langskomen voor een gesprek.

Na die heftige nacht op het politiebureau hebben Zoë en Rochella in mijn kamer geslapen. De dag erna zijn ze naar hun ouders gegaan en heb ik weinig van ze gehoord. Als de twee zussen bij mij op de bank zitten zie ik ineens hoeveel ze op elkaar lijken. Rochelle ziet er gelukkig goed uit. Ze heeft kleur in haar gezicht en haar wallen lijken minder. Het lijkt erop dat ze veel rust heeft gehad.

„We hebben alles aan mijn ouders verteld,” zegt Zoë. Ze zijn zich rot geschrokken en in eerste instantie wilde ze niet geloven dat Rochella zwanger is. Mijn vader liep met een wit getrokken gezicht naar buiten en kwam pas een uur later terug. „Hij had tijd nodig om na te denken! Maar Maud, ik heb goed nieuws. Mijn ouders willen mij financieel steunen, ze gaan helpen met het vinden van een huis! Ik heb ze wel moeten beloven dat ik mijn studie af ga maken. Dat wil ik zelf ook natuurlijk. En ik heb jou, ik weet dat ik altijd op jou kan rekenen Maud.”

De woorden duizelen mij door mijn hoofd. En ik merk dat ik tijd nodig heb om alles te verwerken. Ik heb Rochella in al die maanden bijna nooit over haar ouders gehoord en nu willen ze haar ineens financieel steunen en helpen om een huis te vinden. Zoë lijkt mijn twijfel te zien en valt gelijk bij. ,,Ik snap dat het raar klinkt Maud, maar onze familie is complex. We zijn er altijd voor elkaar, maar we spreken elkaar soms weken niet.” Ik probeer Zoë te geloven en blij te zijn voor Rochella. Ze heeft nogal wat meegemaakt en een beetje rust zou goed doen. Toch blijf ik mijn twijfels houden bij deze situatie.

Rochella bijt op haar lip en ik zie haar zenuwachtig heen en weer wiebelen. „Maud.." en toen viel het stil. Ik zie een traan rollen over haar wang en met een piepstem zet ze haar verhaal voort. „Ik eh, nouja ik moet je nog wat zeggen. Ik heb mij de afgelopen tijd flink misdragen. Het spijt me ontzettend. Het spijt me dat ik niks heb uitgevoerd terwijl jij voor mij zorgde. En ik snap niet wat mij bezielde toen ik die ravage aanrichtte in je kamer. Ik was compleet mezelf kwijt. Dit had niet mogen gebeuren. Ik hoop dat je mij kan vergeven.” Rochella bijt op haar lip en ik zie haar zenuwachtig heen en weer wiebelen. De excuses van Rochella doen me goed en ik ben blij dat ze eindelijk inziet waar ze mee bezig is geweest. Ik geef haar een dikke knullen en laat haar weten dat ze dit niet nog een keer moet flikken.

„Heb je zin om eind mei een paar dagen met mij weg te gaan? Ik wil je graag trakteren op iets leuks.” Ik stem toe, maar ergens heb ik een onstuimig gevoel en kan Rochella dat geld niet veel beter gebruiken? Ik kan niet helemaal peilen waar dit allemaal vandaan komt. Maar misschien moet ik er maar op vertrouwen dat Rochella's ouders een positieve invloed op haar hebben gehad. Over Levi laat Rochella nog verdomd weinig los. Hij weet niet eens dat Rochelle zwanger is en als het aan haar ligt hoeft hij dat ook niet te weten te komen. Ik heb besloten het onderwerp Levi even los te laten en probeer het na het Paasweekend wel weer aan te snijden.

Pasen was trouwens een groot feestje. Zaterdag was ik met Jessie naar Thuishaven en we hebben uren gedanst. Jessie kende de jongens achter de bar en daardoor waren alle drankjes gratis! We kwamen allemaal oude bekende tegen en de avond vloog voorbij. Zondag voelde ik mij helaas iets minder florissant. Ik was zo brak als een tak en met met lood in mijn schoenen ging ik naar het huis van mijn ouders voor een Paasdiner. Uiteindelijk was het heel gezellig en ik ben lekker een nachtje blijven slapen om bij te komen.

Als ik de volgende dag in de trein naar huis zit zet pak ik mijn telefoon om Jelle te bellen. Jelle neemt niet op. Maar ik maak me er eigenlijk niet zo druk om. Hij zou dit weekend met vrienden gaan surfen en ik snap wel dat hij dan niet zo met zijn telefoon bezig is. Dat zou ik ook eens moeten doen, zeg ik tegen mezelf als ik voor de zoveelste keer die dag Instagram open. Tot mijn verbazing heb ik ineens vijftien nieuwe likes en een volgverzoek van Rosa! Heh? Ik klik door naar haar profiel en bekijk haar story. Foto’s van een paasontbijt, een biertje in de zon, een selfie met een paarse zonnebril, een boomerang van golven, een strandfoto, nog een strandfoto met surfers op de achtergrond en net als ik wil wegklikken, zie ik nog een boomerang van Jelle die de zee in loopt!! Wat krijgen we nou!? Wat doen die twee samen?!