5 tips om geduldiger te worden.

Geduld is een schone zaak. Vooral als je in de rij voor de kassa staat of wacht op een verlossend telefoontje. Heb je weinig geduld? Deze tips helpen je.

1. Heb oog voor je omgeving

Wachttijd vullen we steeds vaker met onze smartphone. Zonde, want deze tijd kun je goed gebruiken om jezelf op te laden. Laat je telefoon voortaan in je broekzak of tas en kijk eens om je heen. Door te dagdromen geef je jezelf een welverdiende pauze van alle prikkels die binnenkomen. Ook krijg je zo automatisch meer oog voor je omgeving. Hierdoor zie je dingen die je anders niet had opgemerkt, zoals een stralende blauwe lucht.

2. Leer relativeren

Als iets te lang duurt, kun je jezelf helemaal gek maken. Misschien ga je flink zuchten, met je ogen rollen of bijt je je nagels. Het is slim om je dan af te vragen wat je eraan hebt om je zo druk te maken. Waarschijnlijk geeft het je alleen een hoop (onnodige) stress en zie je in dat je deze energie veel beter kunt gebruiken. Vraag jezelf ook af hoe erg is dat je soms ergens langer over doet dan je zou willen. Door het te relativeren laat je frustraties makkelijker los.

3. Neem een voorbeeld aan de natuur

"De natuur haast zich niet en toch is alles af", zei Lao Tzu. Met deze zin zegt de bekende Chinese filosoof dat we dingen in ons leven wel kunnen forceren, maar dat soms iets zijn eigen tijd heeft. Kun je je niet in deze zin vinden? Focus je dan op alles wat er op dit moment al in je leven is. Zo kun je bijvoorbeeld opschrijven wat je tot nu toe al hebt bereikt. Wat heb je allemaal moeten doen en laten om hier te komen? Sta stil bij hoe bijzonder het is dat je op dit punt bent gekomen.

4. Doe een meditatie-oefening

Door regelmatig te mediteren word je geduldiger. Je laat je niet meer meeslepen door je gedachten, maar leert je aandacht op je ademhaling richten en in het nu aanwezig zijn. Bijna elk moment van de dag kun je kort mediteren; of je nu in de wachtkamer van de tandarts zit, in de file staat of in de trein zit. Meer dan je een paar tellen focussen op je in- en uitademing hoef je niet te doen.

5. Zoek afleiding

Wacht je op een spannende boodschap? Psycholoog Kate Sweeny ontdekte dat spelletjes spelen op je telefoon goed werkt als afleiding. Tijdens haar onderzoek liet ze een groep studenten het spel Tetris spelen. De deelnemers speelden het spel zo geconcentreerd dat ze in een flow raakten. Hierdoor voelden ze zich minder gestrest. Een potje schaken, haken of zwemmen zijn volgens Sweeny ook goede bezigheden om jezelf af te leiden.

OVER ZENZOEKERS

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Wil jij je leven iets meer zen maken, maar weet je niet hoe? Stuur je vraag dan naar info@zenzoekers.nl.