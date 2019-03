Nienke Plas: ‘Positief, soms tegen ’t zweverige aan’

Het lijkt Nienke Plas allemaal voor de wind te gaan. Keiharde rugwind. „Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.”

We are all losers. Dat is de boodschap die het drankje Aquarius + Essential Minerals uitdraagt, maar dan met een positieve gedachte: succes gaat niet zonder falen. Het is een gedachte waar Nienke Plas (32), een van de influencers die vanaf nu met Aquarius samenwerkt, achter staat. De YouTube-ster, comedian, zangeres, presentatrice én moeder liet in de laatste editie van Expeditie Robinson aan een miljoenenpubliek zien hoe je kunt falen en weer op kunt staan. Ze werd de come back-kid van het tv-seizoen.

Hardwerkende 'salestante'

Nienke Plas speelt en zingt haar voorstelling Hak op de Tak tot eind april in louter uitverkochte theaters. In september start opnieuw een landelijke theatertournee. En ondertussen verwent zij haar fans op YouTube met video’s (253.000 abonnees). Je kunt je amper voorstellen dat ze ooit een hardwerkende, maar wat minder succesvolle ‘sales-tante’ was.

„Misschien denken mensen wel dat het mij alleen maar voor de wind gaat, maar dat is natuurlijk niet zo. Neem alleen Expeditie Robinson inderdaad, hilarisch. Ik ben een fitte meid en heel competitief. Ik ging zo af op de balansbalk. Daarna werd ik al stikzenuwachtig als ik alleen al een balansbalk zag… En ondertussen was ik niet weg te krijgen.”

Ik sta er altijd bij stil dat ik doe wat ik leuk vind. / Levin den Boer | ANP

Toen Nienke de keymessage We Are All Losers hoorde, begreep ze ‘m. „Ik dacht meteen: het gaat over dat het niet altijd even lekker met ons gaat. Ik hoor het veel om me heen, van jong en oud, dat men zichzelf niet goed genoeg vindt. Door social media is iedereen ook maar bezig met het perfecte plaatje.”

Nergens volgehouden

„Ach, ook ik heb honderdduizend baantjes gehad, voornamelijk in de saleswereld. Verkopers moeten alleen goed kunnen luisteren en ik houd vooral van praten. Dat is nogal een verschil. Dat voelde voor mij niet als falen, hoor. Wat ik falen vond is dat ik het nergens lang volhield. Dat ik telkens dacht: dit is het niet helemaal voor mij, hier kan ik mijn tanden niet in zetten.”

Opeens sloegen haar grappige YouTube-filmpjes aan en had ze het gevonden. Toch is dat niet alleen maar feest. „Altijd op tijd moeten posten deadlines halen - want dat is zó belangrijk – geeft druk en stress.” Een joekel van een bord in haar kantoor biedt uitkomst. „Vind je het geen kanon van een planning?”

Motivatie vinden, is voor Nienke geen probleem. „Ik sta er altijd bij stil dat ik doe wat ik leuk vind. Ik kan, veel beter dan vroeger, goed relativeren. En ik kan trots zijn op wat ik nu heb neergezet.” Dat is dus veel. Goed plannen en gebruik makend van haar mobieltje, houdt zij alle werk- en gezinsballen in de lucht.

De vrolijke Amsterdamse is, ook al zijn we af en toe allemaal losers, positief ingesteld. „Soms zelfs tegen het zweverige aan. Ik geloof heilig dat als je, ook al zit je in de put, een positieve instelling hebt, je positiviteit naar je toe trekt.”

Balen, maar toch niet zo heel erg

