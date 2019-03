De lente is begonnen, en hierom maakt ons dat blij

De lente is begonnen! Naast het feit dat het langer licht blijft buiten, de temperaturen omhoog gaan en de zon zich (hopelijk) vaker laat zien, betekent het voor sommige beroepsgroepen ook de start van een seizoen hard werken. Denk aan ijsverkopers, strandtenten, en foodtrucks, maar ook aan boeren en bloemententoonstelling Keukenhof. Naast het harde werken, lijkt de zon ook bij te dragen aan ons geluksgevoel. We zijn meer op zoek naar gezelligheid, zijn energieker en een stuk vrolijker. Of lijkt dat maar zo?

Belangrijke dag

Voor de boeren is het een belangrijke dag omdat de koeien voor het eerst dit jaar weer naar buiten mogen. Zo keek ook boer Coen uit naar de zogeheten weidegang, die traditiegetrouw op de eerste lentedag van het jaar plaatsvindt. „Het was best spannend, ik was ook wel zenuwachtig omdat ik bang was dat er iets fout zou gaan.” „Maar", zo vervolgt de boer, „alles ging goed. De koeien waren dolenthousiast en renden met zijn alle de stal uit, de weide in.”

Boer Coen vertelt dat het best spannend was, omdat je afhankelijk bent van het weer. Vorig jaar nog, werd de weidegang afgelast, omdat het weer in de weg zat. „Heel jammer, want het evenement heet niet voor niks ‘De Eerste Lentedag’.”

De koeien rennen enthousiast de wei in. / Foto: Campina

Niet iedereen houdt voor de start van het seizoen rekening met het begin van de lente. Zo gooide Christiano Antonizzi, eigenaar van ijssalon Marinello in Den Haag zijn deuren al open toen het zonnetje begon met schijnen. „Meteen als het mooi weer wordt gaan we ervoor” zegt Antonizzi. Dit jaar was het eind februari al zover. „De temperatuur steeg die dag tot wel twintig graden. Dit was ook te merken in de winkel. Het was meteen druk.”

Gelukspiek

Volgens boer Coen is de eerste Lentedag te vergelijken met de nieuwjaarsduik voor Unox. „Het is echt de kick-off van het seizoen.” Naast het feit dat de koeien weer naar buiten mogen en we weer kunnen genieten van een goede schep Italiaans roomijs, staat de lente ook in het teken van geluk. Het lijkt wel alsof iedereen zodra de eerste zonnestralen beginnen te schijnen meteen een stuk vrolijker wordt. Volgens onderzoeker Martijn Hendriks van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation, is er zeker een verband aanwezig tussen zonlicht en humeur. „Dit verband is niet heel sterk, want uiteraard spelen hier ook nog veel andere zaken mee. Maar het verschil met de winter is duidelijk aanwezig.”

Hendriks vervolgt dat vaak aan het begin van de lente sprake is van een gelukspiek. „Als na veel regen de zon gaat schijnen, ben je extra blij.” Ben je eenmaal gewend aan de zon dan ebt dat geluksgevoel dus ook sneller weg. „Als je op heel veel dagen zon hebt dan wen je daaraan en dan is dat niet zo speciaal meer.”

Gewoontedieren

De lente heeft een direct effect op ons humeur omdat goed weer mensen een positief gevoel geeft. „Dit gevoel kan doorwerken gedurende rest van de dag”, aldus Hendriks. „Zelfs wanneer mensen binnen zitten.” In de lente brengen mensen wel meer tijd buiten door. Bijvoorbeeld op het terras of door te sporten. Uit een eerder onderzoek van de onderzoeker komt naar voren dat men gelukkiger wordt van buiten zijn. Daar komt bij dat mensen zich energieker voelen, omdat er door zonlicht meer serotonine wordt aangemaakt in het lichaam. Serotonine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Bij een gebrek kun je last krijgen van slapeloosheid en depressie.

Wij zijn niet de enigen die meer en langer buiten te vinden zijn na aanvang van de lente, ook de koeien staan langer in de wei. „Koeien zijn gewoontedieren met een vast ritme”, zegt Coen. „We proberen ze zo snel mogelijk een weideseizoen aan te meten. Vandaag gaan de koeien bijvoorbeeld nog maar een paar uur naar buiten, maar dat bouwen we zo snel mogelijk op en dan bouwen we dat in november weer langzaam af. Afgelopen jaar was het bijvoorbeeld heel warm midden op de dag, dus dan gaan ze wat later naar buiten.”