Wat kun je het beste eten tegen een kater?

Maud was druk bezig met haar voorbereidingen voor haar gala met Jelle, totdat ze thuis in haar bed stuit op de naakte, wippende lichamen van Rochella en Levi. Onderweg naar het gala heeft ze voor het gemak Uggs aan gedaan. Haar idee was om zich op de toiletten van de locatie van het gala om te kleden, maar dan komt ze er achter dat ze de zilveren hakken die ze aan wou doen is vergeten. Het hele gala heeft ze haar voeten onder de tafel gehouden. De avond had gelukkig wel een heel spetterend einde, want Maud belandde bij Jelle in bed en dat zorgde voor heel wat vuurwerk. De vlinders voor Jelle waren niet meer te negeren. Ze heeft Jelle zelfs meegevraagd om kerst te vieren met haar ouders. Maar of dat nou een goed idee was..

Mijn moeder heeft zich fantastisch uitgesloofd voor het kerstdiner. Ze had al mijn lievelingsdingen staan op tafel. Toch kreeg ik geen hap door mijn keel. Mijn moeder sprong nog net geen gat in de lucht toen Jelle binnen kwam en ook mijn zusje leek het wel gezellig te vinden. Maar mijn vaders blik zei genoeg. Ik werd er heel zenuwachtig van en het leek wel alsof hij Jelle de hele tijd negeerde. Hij weet wat Jelle allemaal heeft gedaan en ik weet ook dat hij het beste met mij voor heeft, maar gezellig was anders. De sfeer veranderde gelukkig toen we na het eten Singstar gingen doen. Niemand wist de juiste toon te halen en het ene nummer was nog valser dan de andere, maar daardoor hebben uiteindelijk toch een hele gezellige avond gehad. Mijn vader en Jelle hebben zelfs nog samen een nummer van Queen gezongen.

Rond een uur of 02.00 lagen Jelle en ik samen in het eenpersoonsbedje in de logeerkamer bij mijn ouders. Hoe koud het buiten ook mag zijn van Jelle krijg ik het altijd heel snel warm. Ik lag in Jelle zijn armen en voelde hoe gespierd hij eigenlijk wel niet is. Maar het was niet alleen zijn armen die ik voelde, daar beneden werd het ook steeds actiever. Het liefst was ik gelijk boven op hem gesprongen, maar de muren in het huis van mijn ouders zijn zo dun dat ik er toch maar voor heb gekozen om me wat in te houden en hield het bij een steamy blowjob.