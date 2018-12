Zo maak je goede voornemens leuk

Maud was druk bezig met haar voorbereidingen voor haar gala, als ze thuis in haar bed stuit op de naakte, wippende lichamen van Rochella en Levi. En dat terwijl Levi er voor zorgt dat Rochella best wel in de problemen komt door de drugsdealtjes die ze maken. Rochella had zelfs een klap gehad van een klant die niet wilde betalen! Maud is woest, maar besluit er nu geen aandacht aan te besteden en kleedt zich snel om voor het gala dat ze heeft met Jelle. Voor het gemak trekt ze Uggs aan onder haar galajurk, maar als ze in de toiletten van de locatie waar het gala is haar schoenen aan wil trekken, merkt ze dat ze de tas van Rochella heeft meegenomen in plaats van haar eigen tas. En daar zitten dus niét die zilveren hakken in die ze aan zou doen...

Pff... we zijn nu een week verder en als ik terugdenk aan het gala voel ik weer dat ik rood word. Terwijl ik daar op die wc's zat appte Jelle mij dus dat het diner ging beginnen. Ik had letterlijk nog zo'n twee minuten om iets te bedenken en heb dus die twee minuten op de pot rond zitten kijken of ik ergens een oplossing zag. Een oplossing? Op de wc?! Maud wat had je willen doen... Fimo-kleien met vochtig toiletpapier en daar een paar hakjes van willen fabriceren? Of verwachtte ik soms dat er ergens uit het plafond opeens een paar muizen als James Bond aan draadjes naar beneden zouden vallen die mij een paar hakken cadeau deden?

Het sloeg letterlijk helemaal nergens, dus ben ik uiteindelijk maar op mijn blote voeten de eetzaal binnengelopen. Blik strak vooruit, in de hoop dat niemand echt goed naar mij zou kijken en zou zien dat dit meisje niet eens een fatsoenlijk paar schoenen mee kon nemen naar een gala. De enige persoon die het natuurlijk direct opviel dat er iets niet klopte was Jelle, die overduidelijk wél goed naar mij keek. Ik heb het dus maar even uitgelegd en terwijl Jelle zich verslikte in zijn glas champagne van het lachen, maande ik hem naar de tafel om te eten zodat ik veilig met mijn voeten verborgen onder het tafelblad kon doen alsof er niets aan de hand was.