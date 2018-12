Winkelen over de grens… pfff, al die regeltjes

Het was weer eens zo’n meer-meer-meer-bericht, zo kort voor de feestdagen. Bijna 20 procent van de Nederlanders is van plan om meer uit de knip te trekken dan vorig jaar. Betaaldienst PayPal en onderzoeksbureau Kantar Millward Brown kwamen tot die conclusie door antwoorden van ruim 11.000 consumenten.

Vertrouwen op webwinkels

Single’s Day, Black Friday en Cyber Monday hadden we nog maar net achter de rug, maar het (online) shoppen ging gewoon verder. ,,Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders online shopt voor de feestdagen, dat ze waarschijnlijk meer zullen uitgeven dan vorig jaar en dat meer dan een derde van hen de cadeaus via mobiel koopt,” zegt Jan-Willem Roest, General Manager van PayPal Benelux en Ierland. ,,We zien dat mensen genoeg hebben van de drukke winkelstraten en steeds meer vertrouwen op webwinkels om hun cadeaus te kopen.”

Nog meer onderzoek: weer PayPal en onderzoeksbureau Ipsos zien dat 84 procent van de Nederlanders die online actief zijn, dit jaar een online aankoop heeft gedaan. Bijna de helft daarvan (49 procent) winkelde ook bij een webshop in het buitenland. Winkelen over de grens neemt een grote vlucht, maar daar zitten wat zaken aan vast: angst over veilig betalen en hoge verzendkosten en huiveren om de kennis van regeltjes als het om digitaal shoppen in het buitenland gaat.

Wat kopen we precies?

Eerst, wat kopen we dan zoals bij webshops over de grens? Daarvan maakten PayPal en Ipsos een top 5:

• 1 Verzamelobjecten, memorabilia en kunst.

• 2 Kleding, schoenen en accessoires.

• 3 Speelgoed en hobby-items.

• 4 Sieraden en horloges.

• 5 Elektronische producten als computers, tablets en smartphones.

Topmarkten waar Nederlanders graag shoppen zijn vooral China (27 procent), Duitsland (17 procent) en de Verenigde Staten (11 procent). 15 procent van de shoppende Hollanders gebruikt een mobieltje om online te winkelen over de grens.

Wie online shopt in het buitenland heeft te maken (of kan te maken hebben) met regeltjes. Je er even in verdiepen (bijvoorbeeld via PayPal, de Consumentenbond of de Belastingdienst) kan absoluut geen kwaad. Wat kun je bijvoorbeeld tegenkomen?

• Invoerrechten

De prijs van een product kan nog zo mooi zijn, door geldende invoerrechten kan die prijs oplopen. Invoercalculator.nl is een goede site om genoemde rechten bij jouw aankoop te bekijken.

• Rechten bij spijt

Een aankoop kan bij ontvangst niet zijn wat je ervan had verwacht. Of het product komt helemaal niet aan, of kan beschadigd zijn. Koop je online binnen de EU, weet dan dat de rechten van alle landen gelijk zijn. Weet echter ook dat PayPal de service aankoopbescherming heeft. Met deze service helpt PayPal klanten van webshops hun geld terug te krijgen als ze een besteld artikel niet ontvangen hebben of als het artikel beschadigd is. Daarnaast biedt PayPal retourkosten-vergoeding. Wie een product terug wil sturen, kan PayPal vragen om de retourkosten te vergoeden als je die kosten maakt. Met PayPal betalen is overigens zeer eenvoudig: je hebt alleen een e-mailadres en een wachtwoord nodig.

• Bedenktermijn

Word je bij een aankoop niet geïnformeerd over een ‘bedenktermijn’? Zoek dat dan toch even op. Die is niet overal gelijk. Binnen de EU is wel een bedenktermijn afgesproken: 14 dagen. Krijg je daarover bij aankoop, zoals net gesteld, geen info: dan mag de bedenktermijn worden verlengd tot een jaar. Maar ja, bij regels horen uitzonderingen. De bedenktijd geldt dan weer niet voor bijvoorbeeld hotelovernachtingen, reizen en andere diensten waaraan een datum verbonden is.

• Veiligheid van het product

Binnen de EU moeten fabrikanten en importeurs voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen voor producten. Desondanks heb je nog steeds geen 100 procent garantie op veiligheid, maar goed: er zijn ‘hier’ in elk geval normen gesteld. Maar hoe is dat in Verweggistan het geval?

• Levertijd

Stel je in op lang wachten, als je bijvoorbeeld iets leuks in China op de kop wilt tikken. Nee, je hebt het niet overmorgen in huis. Let ondertussen goed op de verzendkosten, die – uiteraard… - pas aan het einde van je bestelling duidelijk worden. En die kunnen tegenvallen.

• Wat mag ik niet invoeren?

Sigaretten en andere tabak mag je online alleen kopen als er een Nederlandse accijnszegel op zit. Dat is bij shoppen over de grens dus nooit het geval. Bestel je toch en word je gesnapt? Dan ben je je sigaretten en je geld kwijt.

Veel producten mogen via shoppen absoluut ons land niet in: namaakartikelen als een nep-Rolex, medicijnen, verdovende middelen, dierlijke producten en levensmiddelen (ook geen kaas en vlees dus), planten, bloemen, groente, fruit, producten die gemaakt zijn van beschermde dieren- en plantensoorten (schoenen van krokodillenleer bijvoorbeeld), (nep)wapens, pepperspray en munitie. Bij kunst en antiek moet je altijd even checken, bijvoorbeeld bij de Nederlandse ambassade of de douane van het betreffende land.

Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar na een beetje verdiepen kun je er als een volleerde online shopper tegenaan!