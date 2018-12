Wat eet jij makkelijk en lekker met de feestdagen?

De feestdagen zijn voor de meeste mensen dé gelegenheid om gezellig samen te zijn en lekker met familie en vrienden te eten. Maar ja, je doet met het eten al gauw te moeilijk of bent een stuk duurder uit dan je van tevoren hoopt. Zo ga je deze dagen voor makkelijk én lekker.

Laten we niet liegen tegen onszelf: niet iedereen vindt het even leuk om zich uren, maar dan ook echt uren uit te sloven in de keuken. Uiteraard is het de bedoeling dat je diner tijdens de feestdagen ergens op lijkt, maar dat hoeft dus niet meteen ingewikkeld te zijn. De eerste gratis tip: maak niet teveel! Er blijft veel te vaak eten over en als je even pech hebt, zitten je gasten al vol voordat ze bij het dessert zijn aangekomen. Ga voor kleinere gerechten per gang. Als voorgerecht kun je bijvoorbeeld denken aan iets met zalm, soep, garnalencocktail of een vormpje van bladerdeeg gevuld met ragout. Dat laatste mag misschien makkelijk klinken, maar als je voor de vorm van bijvoorbeeld een ster of kerstboom gaat, geeft dat automatisch die extra touch. Leg er een takje van kruiden bij op het bord en voilà: simpel, maar helemaal passend bij de gelegenheid.

Klaar is Kees!

Ook het hoofdgerecht kan weinig moeite kosten. Nee, je hoeft niet een hele kalkoen te vullen als je daar geen zin in of tijd voor hebt. Een stoofschotel is bijvoorbeeld een echte aanrader en kun je van tevoren bereiden. Dat scheelt je last minute werk. Of je gaat voor een simpeler stuk vlees, maar kleedt het aan met bijgerechtjes als Dauphine aardappeltjes (aardappelsoesjes), salade, quiche, zalmrolletjes met rucola en roomkaas of boontjes met spek eromheen. Ook leuk en origineel: reepjes courgette gebruiken in plaats van pasta. Zet er een lekker wijntje bij en een kan water met daarin vruchtjes om het extra smaak te geven, en klaar is Kees! Gebruik bij het nagerecht vooral fruit (van dit seizoen). De basis mag dan simpel zijn, maar als je het opleukt met feestelijke details, zien jouw gasten elke gang met een glimlach tegemoet.

Foto: Colourbox

Kortingscodes

Wil je naast het bereiden van een makkelijk diner ook nog aardig zijn voor je portemonnee, dan zit je goed bij bijvoorbeeld Albert Heijn. Via het kopje ‘kortingscodes’ op de site van Metro vind je allerlei codes die je financiën er deze dagen een stuk rooskleuriger uit laten zien. Zo kun je met een actiecode 5 euro korting pakken op je boodschappen bij Albert Heijn of laat je het gratis bezorgen, waarmee je soms bijna 13 euro bespaart. En wat dacht je van 10 euro korting op een Allerhande Box met verse ingrediënten en recepten? Laat het je tenslotte niet gebeuren dat je op het allerlaatste moment misgrijpt, maar zorg ervoor dat je alles op tijd in huis hebt. Maak je ook nog kiekjes tijdens de feestdagen? Bestel dan je afdrukken met korting. Besparen tijdens de feestdagen was nog nooit zo makkelijk…

Als laatste: vergeet natuurlijk niet dat deze maand vooral draait om het met elkaar zijn. Natuurlijk wil je goed kunnen eten, maar als de sfeer niks is, heb je alsnog niks. Kaarsjes, muziek en versieringen doen een hoop, onthoud dat. Fijne dagen!

Oh ja: Hier scoor je je kortingscodes van Albert Heijn.