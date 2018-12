Waar je op moet letten als je chocola koopt

December is dé maand om chocola te eten: chocoladeletters, chocolademelk, kerstkransjes van chocola en ja wat eigenlijk niet? Tijdens die koude donkere dagen mag je ook best wat extra snoepen, in het nieuwe jaar beginnen we wel weer met nieuwe voornemens. Maar wat is nou de (h)eerlijkste chocola om te eten?

Niet ver te zoeken voor eerlijke en heerlijke chocola

Waar let jij op als je chocola kiest? Misschien wil je alleen maar pure chocolade? Of kies je juist voor extra toevoegingen zoals hazelnoot of zeezout karamel? Smaak is zeer belangrijk en de prijs moet ook nog een beetje betaalbaar zijn. Maar sta je er wel eens bij stil of je chocolade ook Fairtrade is?

Tony Chocolonely is een van de meest bekende Fairtrade chocolade. Je hoeft echt niet ver te zoeken om Fairtrade chocolade te vinden. In bijna alle supermarkten in Nederland vind je eerlijke chocolade met het Fairtrade keurmerk.

Zo is het huismerk G'woon in verschillende supermarkten verkrijgbaar met een groot Fairtrade assortiment (meer dan gewoon lekker). En Alle Sint & Kerst producten van PLUS huismerk zijn gemaakt van Fairtrade gecertificeerde cacao. Ook het Favorina Sint & Kerst assortiment bij LIDL is gemaakt met Fairtrade gecertificeerde cacao.

Waarom Fairtrade?

Als je een lekker stukje chocola in je mond stopt sta je er waarschijnlijk niet bij stil door wie het is gemaakt. De cacaoprijs in 2017 stond op een historisch laag punt, waardoor veel cacaoboeren in West-Afrika in extreme armoede leven. Terwijl de kinderen in Nederland volop van chocolade genieten, zijn er zo’n 2.200.000 kinderen werkzaam op cacaoplantages, waarvan 250.000 werken onder de „ergste vormen van kinderarbeid.”

Beeld: Max Havelaar

Werken voor 67 cent per dag

Vooral in Ivoorkust en Ghana (twee landen die meer dan 60% van alle cacao produceren die beschikbaar is op de wereldmarkt) leeft de meerderheid van de boeren van minder dan 67 eurocent per dag.

Wat kun jij doen?

Schokkende bedragen, maar gelukkig kun je helpen. Want door Fairtrade chocolade te kopen help je de boeren in Afrika. Wanneer zij hun cacao onder Fairtrade voorwaarden kunnen verkopen dan krijgen zij tenminste de minimumprijs en een vaste premie. Wil je deze kerst iemand (of jezelf) verrassen met chocola? Help dan ook een ander en kies net wat vaker voor Fairtrade chocola.

Beeld: Max Havelaar

