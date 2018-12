Tof: de Efteling krijgt een tijdelijke escaperoom

De Chatuchak Markt in Bangkok – ook wel Jatujak of JJ markt – is een ware sensatie. ’s Werelds grootste markt heeft maar liefst 15.000 marktkraampjes, verdeeld over 14 hectare en trekt elk weekend gemiddeld 200.000 bezoekers. Met 27 secties en 11 categorieën kun je hier je lol op. Van antiek naar kleding, tot reptielen: er is niks wat je hier niet kunt kopen. Ons tweede bezoek was net zo overweldigend als het eerste en natuurlijk vertellen we je er graag meer over!

De bus bleek toch niet de handigste manier om naar de markt te komen. Via een onhandige – en misschien een beetje gevaarlijke – route lopen we richting de markt. Eigenlijk hebben we er nog niet heel veel over gehoord van andere reizigers, maar volgens TripAdvisor is het een van de hoogtepunten van Bangkok. Dus riskeren we ons leven en wandelen we langs de snelweg na de veel-te-lange busrit. Zo’n lokale bus is verre van ideaal, maar wel goedkoop. Misschien was onze route-inschatting niet de beste en blijkbaar kun je het park dat we moeten doorkruisen niet aan elke kant inlopen. Vandaar dat we langs de snelweg moeten lopen. Gelukkig kunnen we vrij snel het park in – oké, niet via een officiële ingang. In het park staan we even raar te kijken van de knuffelende marmotten die we tegenkomen. Blijkbaar begint de gekkigheid van de Chatuchak markt hier al.