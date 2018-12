Tips! Lekker de deur uit tijdens of na de feestdagen

Even uitbuiken en hup, de deur uit met z’n allen. De verveling slaat toe tijdens de Kerstvakantie? De familie is wel weer eens toe aan een uitje? Op deze pagina vind je tips om heerlijk naar buiten (en vervolgens weer naar binnen) te gaan. Tips voor tijdens de feestdagen én tips om het nieuwe jaar leuk te beginnen.

Foto: Nils Böhme

Warme Cubaanse klanken in winters Amsterdam

Nooit eerder was een Cubaanse musical in Nederland te zien. Met de komst van Carmen La Cubana naar Amster- dam komt daarin nu verandering. TEC (Theater Entertain- ment Concerts) heeft dat voor elkaar gekregen. De musical – gebaseerd op de wereldberoemde opera van Georges Bizet – is van 25 januari tot en met 10 februari exclusief te zien in het DeLaMar theater. Beloofd wordt de meest vurige en gepassioneerde versie van Carmen ooit. Een 14-koppige live Latin band, de beste Cubaanse zangers en dansers en een spetterend decor nemen het publiek mee naar de bars en clubs van Havana. Ver weg van die staat droomt Carmen aan de vooravond van de Cubaanse revolutie van een beter leven. In winters Amsterdam zie je of zij de Cubaanse warmte ook vindt.

Foto: Bibi Veth

Escape game in het Rijksmuseum

Hoe tof! Alleen deze kerst te spelen: de Rijksmuseum Escape Game. Het is al ver na sluitingstijd als Rijksmuseummede- werker Bert merkt dat hij niet alleen is. In de bibliotheek van het museum ziet hij een schim. Na een vergeefse achter- volging en nader onderzoek, blijkt dat er een pagina met een bijzondere formule is verdwenen uit het eeuwenoude boek van een Italiaanse magiër. Dit is het begin van mysterieuze missie die je kriskras door het museum voert.

Meer weten? Rijksmuseum.nl/escape-game.

Roodkapje in de Winterefteling.

Pretparken in winterse sferen

Een pretpark bezoeken hoeft echt niet per se op een warme dag in de zomer, met lange rijen voor de attracties. Veel pretparken hebben daarom tegenwoordig een wintereditie, met die van de Efteling als de bekendste. Rood- kapje (foto) is er in elk geval al weer klaar voor. Maar er is veel meer. De magische winter van Toverland (Limburg) is op 5 november al begonnen. Winter Slagharen is elk weekend en tijdens de hele Kerstvakantie te bezoeken. En een stukje over de grens bij Keulen heet Phantasialand voorlopig Phantasialand Wintertraum. Even googlen en je hebt winterpret.

Foto: Xiang Yu Yeung

Reis door de Rotterdamse nacht

Je verwacht de titel Party People misschien niet meteen in Museum Rotterdam. Maar, in het hart van de stad, is dat vanaf 12 januari wel degelijk het geval. Te zien is een tentoonstelling over twee generaties ‘stappubliek’ in de Rot- terdamse uitgaansscene, te beginnen in de jaren negentig. Een feest der herkenning voor Skihutfeestbeesten tot club- bers en alles wat daar tussen zit. Voor de tentoonstelling en randprogrammering werkte Museum Rotterdam samen met bekende stadgenoten als party-icoon Ted Langenbach, woordkunstenaar Derrek Otte, festivalorganisator Frank Dors en fotografe Naomi van Heck. Party People, ‘een reis door de Rotterdamse nacht’, is tot en met 23 juni te zien.

All You Need Is Love.

Kerstfilms in de bios

Natuurlijk kun je ‘netflixen’ en ‘videolanden’ op de bank, maar gezien de kop van dit artikel geeft Metro je drie tips voor de kerstbioscoop. Popcorn erbij en hangen maar in die lekkere stoel.

Tip 1: Mary Poppins Returns. De beroemde nanny keert terug na een tragische gebeurtenis bij de familie Banks. Met Emily Blunt als Mary.

Tip 2: Second Act, waarin een filiaalmanager van een supermarkt per ongeluk een topfunctie bij een multinational krijgt. Romantische feelgood met Jennifer Lopez.

Tip 3: Een kersttoptip: All You Need Is Love (foto). Met Fedja van Huêt als Robert ten Br... eh, Maarten ter Horst. Meer zeggen is niet nodig, toch?

Top 2000 Café. / Olaf Kraak | ANP

Met veel muziek het jaar uit

Is het altijd zo druk in het Top 2000 Café als op de foto? Ja! Op weg naar de klok van twaalf op oudjaarsavond, genieten jaarlijks duizenden mensen van een bezoekje aan de tijdelijke muziekkroeg op het Hilversumse Mediapark. Ongetwijfeld wachtend uiteindelijk op Bohemian Rhapsody. In de week voor Kerstmis nog meer muziek, dan op 3FM en voor goede doelen. Serious Request heeft dit jaar geen Glazen Huis, maar een standplaats in Tivoli Utrecht. Daar kun je voor wat geld natuurlijk plaatjes aanvragen, terwijl dj’s van de zender in het hele land actie voeren. Jij kunt weer meedoen met een eigen actie uiteraard.