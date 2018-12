Hoe winkel je online op een veilige manier?

Het kan je amper zijn ontgaan en misschien doe je er zelf helemaal aan mij: het is hoogseizoen als het om winkelen gaat. En na Kerstmis gaat dat volop door en dan nog – voor velen zijn het vrije dagen – tussen Kerst en Oud & Nieuw. Onze bankkaarten draaien waarschijnlijk meer overuren dan andere tijden van het jaar en dan bijzonder vaak ‘in’ de online winkels.

Winkelen zonder stress

Shoppen voor kerst moet vooral leuk zijn. Je koopt cadeaus om anderen gelukkig te maken en decoraties voor de nodige gezelligheid in huis. Maar ja, het kan nogal wat stress opleveren tussen het werk en de kerstfeestjes door. Die (overvolle) winkelstraten worden daarom steeds meer vervangen door shoppen online: lekker thuis struinen tussen de webshops, geen vragen, geen gedoe…

Veel mensen zijn ondanks het gemak toch wat huiverig om online producten te bestellen. Je moet kaartinformatie en persoonlijke info delen aan verschillende webshops waar dan ook ter wereld. Shoppers zijn bang om een verkeerd (of helemaal geen) product te ontvangen of om op een andere manier opgelicht te worden. De vraag daarom: hoe kun je nou op een veilige manier online winkelen?

Eenvoudig, veilig en snel

Een belangrijk antwoord (of belangrijke tip zo je wilt) is PayPal. Met betaaldienst PayPal kun je wereldwijd shoppen met alleen je e-mailadres en een wachtwoord. Met PayPal winkelen is eenvoudig, veilig en snel. Telkens je kaartgegevens invoeren tijdens het shoppen, is niet meer nodig. Deze dienst bewaart je betaalgegevens op een veilige manier en bewaakt alle transacties.

Handig voor de consument – en zeker goed om te weten – is dat PayPal je aankoopbescherming biedt. De dienst kan je helpen je geld terug te krijgen als de volgende ‘zaken’ aan de hand zijn:

• Je hebt je bestelde item niet ontvangen.

• Je hebt een trui besteld, maar een broek gekregen.

• Je bestelde een nieuw artikel, maar het item dat je ontving is gebruikt.

• Je hebt drie producten besteld, maar er twee ontvangen.

• Je aankoop is beschadigd tijdens de verzending.

• Bij de levering ontbreken onderdelen, terwijl de verkoper je daarover niet heeft geïnformeerd.

• Je hebt een bepaald merk besteld, maar wordt afgescheept met een namaakproduct.

Als het niet is wat je verwacht

PayPal zorgt er ook voor dat je retour-verzendkosten worden terugbetaald. Het kan namelijk zo zijn dat het bestelde product helemaal niet aan je verwachtingen voldoet. Misschien is het te klein, veel te groot of beschadigd. PayPal kan de retourzending dan terugbetalen, waar ter wereld je ook hebt geshopt.

Daarvoor kun je bij de dienst een verzoek indienen. Wie een PayPal-rekening heeft, hoeft de service ‘terugbetalen bij retourzending’ slechts te activeren en na het terugsturen een claim in je PayPal-account aan te maken. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je binnen vijf dagen het bedrag dat je tegoed hebt op je rekening bijgeschreven.

Weg met die kerstsneeuw

Okay, ook met online shoppen kan in deze drukke winkeltijden de stress dus toeslaan, maar voor diegenen die bovenstaande weten, is verdwijnt de stress als kerstsneeuw voor de zon.

Dat is goed nieuws, want we shoppen online inmiddels wat af met z’n allen. PayPal en onderzoeksbureau Ipsos lieten daarover dit jaar een grootschalig onderzoek verrichten onder 34.000 consumenten in 31 landen (waaronder veel Nederlanders). Wat blijkt: in het afgelopen jaar heeft 84 procent van de Nederlandse consumenten die online actief zijn, via het wereldwijde web een aankoop gedaan. 49 procent van hen winkelde ook over de grens, een toename van 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Nog meer online bestedingen

Het wegnemen van de online winkelstress is dus nodig, want kopen willen we. Nog een cijfer dat dat rechtvaardigt: 32 procent van de Nederlandse shoppers denkt dat hun online bestedingen de komende twaalf maanden zullen toenemen. Gemak wordt daarbij als belangrijkste reden opgegeven, gevolgd door de verwachting dat leveringen goedkoper zullen worden en het aantal webshops zal groeien.

Maar ja, 30 procent van de digitale winkelaars vraagt zich nog wel af of het betalen tijdens hun geshop wel zo veilig is. En die vraag is inmiddels beantwoord…