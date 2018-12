We zakken met z’n allen in. Waar het als kind hartstikke normaal is om maandag naar zwemles te gaan, woensdag te basketballen en zaterdag te voetballen, zitten we als volwassenen maar een beetje te bankhangen. Hoe ouder je wordt, hoe minder je sport.

Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard, in opdracht van Decathlon. Maar waarom sporten we dan eigenlijk minder nu we opgegroeid zijn? Televisiepresentator Kaj Gorgels praat met een aantal sportieve kinderen. Die turnen, breakdancen, freerunnen, basketballen, kickboksen én push-ups kunnen doen.

Goede voornemens

Meer sporten, dat is qua goede voornemens de zeer waarschijnlijke nummer één. Maar zoals het wel vaker met goede voornemens gaat, verliezen we dat doel gedurende het jaar een beetje uit het oog. Sterker nog: sporten is minder vanzelfsprekend dan vroeger. Waar 80 procent van de Nederlanders sporten als kind als vanzelfsprekend zag, is dat inmiddels nog maar de helft. 58 procent geeft ook toe minder te zijn gaan sporten.

Grote kans dat je vroeger op voetbal zat. Of aan basketbal, paardrijden, dansen en fitness deed. Als kind is het namelijk heel normaal om op sport te zitten, en terugkijkend op hun jeugd ziet 77 procent van de geïnterviewden dat ze vroeger meer sporten dan nu. Als kind heb je natuurlijk ook minder verantwoordelijkheden en verplichtingen, en dus meer tijd om te sporten.

Maar, volgens fysiotherapeut Erik Swarts heeft dat er niets mee te maken. „We hebben onrealistische verwachtingen”, vertelt hij. „ Dat we het moeilijk vinden om vaker te sporten heeft voor een groot deel te maken met het psychische aspect. Er wordt een te hoog sportief doel gesteld en zodra de confrontatie met dit doel te groot wordt, komen de smoesjes tevoorschijn.”

Clubs

Een op de drie volwassenen sportte vroeger wel, maar heeft dit inmiddels opgegeven. Het is namelijk te druk, moeilijk met de kinderen, het komt niet uit; smoesjes zijn er genoeg. En dat is jammer, want sporten – en in het bijzonder nieuwe sporten proberen – levert plezier op, vindt bijna de helft van de ondervraagden. Lid van een sportvereniging zijn we al helemaal niet meer. Geen voetbalclubs meer voor de volwassenen: waar vroeger 90 procent bij een club zat, is dat nu een schamele 35 procent. Terwijl een club hartstikke gezellig is, toch?

Decathlon wil sport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en mensen stimuleren een actieve levensstijl aan te nemen. Samen met partners hebben ze daarvoor een platform opgezet: SportenmetDecathlon.nl. Daarop zijn bijvoorbeeld lokale sportevenementen te vinden, net als advies van experts en tips voor plekken om te sporten. Daan Zijderveld, Brand Director bij Decathlon: „Vaak geven we sporten veel te makkelijk op. Het maakt niet uit wat je doet, of hoe goed je er in bent, als je het maar doet. En je er plezier in hebt.”

Geen smoesjes!

Dus, geen excuses meer. Plan vanavond even een uurtje vrij in je agenda, haal die sportkleren uit de kast en hup, hardlopen jij! Of vooruit, een paar buikspieroefeningen keuren we ook goed.